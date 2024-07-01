Акционеры «Ламбумиза» одобрили планы по листингу на Мосбирже

Планы по проведению IPO «Ламбумиз» анонсировал в мае. «РБК инвестиции» писали со ссылкой на инвесткомпанию «Юнисервис капитал», которая консультирует производителя по взаимодействию с фондовым рынком, что размещение может пройти в промежутке между IV кварталом 2024 г. и серединой 2025 г.