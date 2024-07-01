Акционеры «Ламбумиза» одобрили планы по листингу на Мосбирже
Акционеры производителя упаковки для молока и молочной продукции «Ламбумиз» утвердили решение обратиться в Мосбиржу с заявлением о листинге. Об этом сообщается на странице компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Компания может разместить по открытой подписке 2,8 млн акций номинальной стоимостью 0,025 руб. Стоимость размещения совет директоров компании установит позднее, уточняется в сообщении.
Планы по проведению IPO «Ламбумиз» анонсировал в мае. «РБК инвестиции» писали со ссылкой на инвесткомпанию «Юнисервис капитал», которая консультирует производителя по взаимодействию с фондовым рынком, что размещение может пройти в промежутке между IV кварталом 2024 г. и серединой 2025 г.
«Ламбумиз» является одним из крупнейших производителей картонной упаковки для молока и молочных продуктов в России. Предприятие работает в Москве с 1972 г., ранее оно называлось «Московский завод ламинированной бумаги и полимерных изделий» («Мосламбумиз»).