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Акционеры «Ламбумиза» одобрили планы по листингу на Мосбирже

Ведомости

Акционеры производителя упаковки для молока и молочной продукции «Ламбумиз» утвердили решение обратиться в Мосбиржу с заявлением о листинге. Об этом сообщается на странице компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Компания может разместить по открытой подписке 2,8 млн акций номинальной стоимостью 0,025 руб. Стоимость размещения совет директоров компании установит позднее, уточняется в сообщении.

Планы по проведению IPO «Ламбумиз» анонсировал в мае. «РБК инвестиции» писали со ссылкой на инвесткомпанию «Юнисервис капитал», которая консультирует производителя по взаимодействию с фондовым рынком, что размещение может пройти в промежутке между IV кварталом 2024 г. и серединой 2025 г.

«Ламбумиз» является одним из крупнейших производителей картонной упаковки для молока и молочных продуктов в России. Предприятие работает в Москве с 1972 г., ранее оно называлось «Московский завод ламинированной бумаги и полимерных изделий» («Мосламбумиз»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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