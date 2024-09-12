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Планирующая IPO компания «Ламбумиз» отчиталась за первое полугодие

Ведомости

Производитель упаковки для молока и молочной продукции «Ламбумиз», планирующий выйти на IPO, подвел итоги первого полугодия 2024 г. по МСФО. Выручка составила 1,42 млрд руб., что на 15,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Рост продаж картонной неасептической упаковки составил 27%, всего компания продала этого вида упаковки на 1,22 млрд руб. против 960 млн руб. за шесть месяцев 2023 г., доля продаж основной продукции в выручке достигла 83,6%. Также в компании отчитались об увеличении стоимости активов компании за первое полугодие 2024 г. на 5%, до 2 млрд руб. Как заявлено, увеличение произошло по причине увеличения запасов на 197 млн руб. в связи с сезонным закупом картона.

Рентабельность по чистой прибыли в первом полугодии составила 11,6%. При этом рентабельность по EBITDA сохранилась на уровне 18%. Также в компании заявили, что валовая и операционная прибыль продемонстрировали рост к показателям за 2023 г. на 10,1% и 8,8%, составив 772 млн руб.

В мае «Ламбумиз» анонсировала планы по проведению IPO. «РБК инвестиции» писали со ссылкой на инвесткомпанию «Юнисервис капитал», что размещение может пройти в промежутке между IV кварталом 2024 г. и серединой 2025 г.

1 июля акционеры «Ламбумиз» одобрили решение обратиться в Мосбиржу с заявлением о листинге. Компания может разместить по открытой подписке 2,8 млн акций номинальной стоимостью 0,025 руб. Стоимость размещения совет директоров компании установит позднее, уточняется в сообщении.

16 августа «РБК Инвестиции» писали о том, что «Ламбумиз» утвердила дивидендную политику. Компания может направлять акционерам от 10% до 100% чистой прибыли по РСБУ. В дивидендной политике также были определены случаи, при которых будет рекомендовано не выплачивать дивиденды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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