Планирующая IPO компания «Ламбумиз» отчиталась за первое полугодие

Рост продаж картонной неасептической упаковки составил 27%, всего компания продала этого вида упаковки на 1,22 млрд руб. против 960 млн руб. за шесть месяцев 2023 г., доля продаж основной продукции в выручке достигла 83,6%. Также в компании отчитались об увеличении стоимости активов компании за первое полугодие 2024 г. на 5%, до 2 млрд руб. Как заявлено, увеличение произошло по причине увеличения запасов на 197 млн руб. в связи с сезонным закупом картона.