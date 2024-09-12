Планирующая IPO компания «Ламбумиз» отчиталась за первое полугодие
Производитель упаковки для молока и молочной продукции «Ламбумиз», планирующий выйти на IPO, подвел итоги первого полугодия 2024 г. по МСФО. Выручка составила 1,42 млрд руб., что на 15,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Рост продаж картонной неасептической упаковки составил 27%, всего компания продала этого вида упаковки на 1,22 млрд руб. против 960 млн руб. за шесть месяцев 2023 г., доля продаж основной продукции в выручке достигла 83,6%. Также в компании отчитались об увеличении стоимости активов компании за первое полугодие 2024 г. на 5%, до 2 млрд руб. Как заявлено, увеличение произошло по причине увеличения запасов на 197 млн руб. в связи с сезонным закупом картона.
Рентабельность по чистой прибыли в первом полугодии составила 11,6%. При этом рентабельность по EBITDA сохранилась на уровне 18%. Также в компании заявили, что валовая и операционная прибыль продемонстрировали рост к показателям за 2023 г. на 10,1% и 8,8%, составив 772 млн руб.
В мае «Ламбумиз» анонсировала планы по проведению IPO. «РБК инвестиции» писали со ссылкой на инвесткомпанию «Юнисервис капитал», что размещение может пройти в промежутке между IV кварталом 2024 г. и серединой 2025 г.
1 июля акционеры «Ламбумиз» одобрили решение обратиться в Мосбиржу с заявлением о листинге. Компания может разместить по открытой подписке 2,8 млн акций номинальной стоимостью 0,025 руб. Стоимость размещения совет директоров компании установит позднее, уточняется в сообщении.
16 августа «РБК Инвестиции» писали о том, что «Ламбумиз» утвердила дивидендную политику. Компания может направлять акционерам от 10% до 100% чистой прибыли по РСБУ. В дивидендной политике также были определены случаи, при которых будет рекомендовано не выплачивать дивиденды.