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Объем средств населения на депозитах в Райффайзенбанке упал ниже 1 млрд рублей

Ведомости

На 1 октября текущего года объем средств физических лиц на депозитах в Райффайзенбанке упал ниже 1 млрд руб. – до 867,1 млн руб. Об этом пишет РБК со ссылкой на ведомость кредитной организации.

Отдельно за сентябрь остатки средств на срочных вкладах сократились на 29,8%, или на 368,1 млн руб. При этом до введения санкций против российских банков, в начале февраля 2022 г., физлица держали за вкладах в Райффайзенбанке около 41 млрд руб. Из них 65,4% средств приходились на депозиты сроком до года.

На 1 мая 2023 г. средства физлиц на депозитах в Райффайзенбанке составляли 12,7 млрд руб. – показатель с момента введения ограничений уменьшился в 3,2 раза. Срочные вклады физлиц падают двузначными темпами четвертый месяц подряд, отмечается в публикации. С начала года сбережения населения на депозитах в Райффайзенбанке уменьшились почти в шесть раз.

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) сообщил о намерении сократить бизнес в России еще весной 2022 г., но приступил к этому только после усилившегося давления со стороны американских и европейских регуляторов. В апреле 2024 г. RBI сообщил, что ожидает запроса от ЕЦБ об ускорении сокращения бизнеса в России. Согласно требованию ЕЦБ, кредитный портфель российского Райффайзенбанка должен сжаться на 65% к 2026 г. по сравнению с III кварталом 2023 г. Такое же сокращение должно произойти и в части международных платежей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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