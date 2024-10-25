Объем средств населения на депозитах в Райффайзенбанке упал ниже 1 млрд рублей
Отдельно за сентябрь остатки средств на срочных вкладах сократились на 29,8%, или на 368,1 млн руб. При этом до введения санкций против российских банков, в начале февраля 2022 г., физлица держали за вкладах в Райффайзенбанке около 41 млрд руб. Из них 65,4% средств приходились на депозиты сроком до года.
На 1 мая 2023 г. средства физлиц на депозитах в Райффайзенбанке составляли 12,7 млрд руб. – показатель с момента введения ограничений уменьшился в 3,2 раза. Срочные вклады физлиц падают двузначными темпами четвертый месяц подряд, отмечается в публикации. С начала года сбережения населения на депозитах в Райффайзенбанке уменьшились почти в шесть раз.
Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) сообщил о намерении сократить бизнес в России еще весной 2022 г., но приступил к этому только после усилившегося давления со стороны американских и европейских регуляторов. В апреле 2024 г. RBI сообщил, что ожидает запроса от ЕЦБ об ускорении сокращения бизнеса в России. Согласно требованию ЕЦБ, кредитный портфель российского Райффайзенбанка должен сжаться на 65% к 2026 г. по сравнению с III кварталом 2023 г. Такое же сокращение должно произойти и в части международных платежей.