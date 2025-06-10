Российский совладелец Strabag снова судится с Райффайзенбанком

Новые споры «Распериа» с этими ответчиками последовали за еще одним, который Арбитражный суд Калининградской области разрешил в январе. «Распериа» потребовала в суде компенсацию вреда, который ей якобы причинил срыв сделки с австрийской материнской структурой Райффайзенбанка – RBI – по продаже за 1,5 млрд евро 24,1% замороженных акций Strabag. В декабре 2023 г. RBI объявила об этой договоренности, но в мае 2024 г. отказалась от покупки. В апреле того года Strabag сообщила, что бизнесмен Олег Дерипаска уведомил ее о передаче «Распериа», которой владел, в пользу российского АО «Илиадис». В декабре Strabag объявила о получении уведомления «Илиадиса» о том, что АО передало акции «Распериа» обратно ее бывшей материнской компании – российской «Валтура холдингз лимитед» (ее владельцы не раскрываются).