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Российский совладелец Strabag снова судится с Райффайзенбанком

«Распериа» просит запрета судиться с ней в Нидерландах под угрозой неустойки в 1 млрд евро
Артем Кульша
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Российский совладелец австрийского строительного концерна Strabag – «Распериа трейдинг лимитед» – попросил Арбитражный суд Калининградской области запретить Райффайзенбанку и восьми иностранным акционерам Strabag вести с ним арбитражный спор в Нидерландах. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель «Распериа» в суде, управляющий партнер K&P.Group Игорь Озерский. Калининградский суд 9 июня зарегистрировал заявление компании, следует из картотеки.

Новые споры «Распериа» с этими ответчиками последовали за еще одним, который Арбитражный суд Калининградской области разрешил в январе. «Распериа» потребовала в суде компенсацию вреда, который ей якобы причинил срыв сделки с австрийской материнской структурой Райффайзенбанка – RBI – по продаже за 1,5 млрд евро 24,1% замороженных акций Strabag. В декабре 2023 г. RBI объявила об этой договоренности, но в мае 2024 г. отказалась от покупки. В апреле того года Strabag сообщила, что бизнесмен Олег Дерипаска уведомил ее о передаче «Распериа», которой владел, в пользу российского АО «Илиадис». В декабре Strabag объявила о получении уведомления «Илиадиса» о том, что АО передало акции «Распериа» обратно ее бывшей материнской компании – российской «Валтура холдингз лимитед» (ее владельцы не раскрываются).

20 января Арбитражный суд Калининградской области полностью удовлетворил иск «Распериа» и обязал Райффайзенбанк вступить во владение спорными ценными бумагами Strabag. В июне RBI объявила, что Банк России списал со счета Райффайзенбанка всю сумму иска.

Но оппоненты «Распериа» уклоняются от исполнения решения суда и отказываются принимать присужденные акции, рыночная стоимость которых превышает 2,2 млрд евро, сетует Озерский. Вместо этого они инициировали арбитраж в Нидерландах, «создавая иллюзию» причинения им убытков в результате списания 2 млрд евро, говорит он.

«Решение российских судов обладает общеобязательной силой и должно быть беспрекословно исполнено оппонентами. В этой связи мы обратились с заявлением о запрете продолжать разбирательство в иностранном арбитраже», – заявил Озерский. В случае нарушения запрета «Распериа» просит взыскать со всех ответчиков около 1 млрд евро неустойки, добавил он.

Представитель Райффайзенбанка отказался от комментариев. «Ведомости» направили запросы в RBI и Strabag.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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