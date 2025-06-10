Российский совладелец Strabag снова судится с Райффайзенбанком«Распериа» просит запрета судиться с ней в Нидерландах под угрозой неустойки в 1 млрд евро
Российский совладелец австрийского строительного концерна Strabag – «Распериа трейдинг лимитед» – попросил Арбитражный суд Калининградской области запретить Райффайзенбанку и восьми иностранным акционерам Strabag вести с ним арбитражный спор в Нидерландах. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель «Распериа» в суде, управляющий партнер K&P.Group Игорь Озерский. Калининградский суд 9 июня зарегистрировал заявление компании, следует из картотеки.
Новые споры «Распериа» с этими ответчиками последовали за еще одним, который Арбитражный суд Калининградской области разрешил в январе. «Распериа» потребовала в суде компенсацию вреда, который ей якобы причинил срыв сделки с австрийской материнской структурой Райффайзенбанка – RBI – по продаже за 1,5 млрд евро 24,1% замороженных акций Strabag. В декабре 2023 г. RBI объявила об этой договоренности, но в мае 2024 г. отказалась от покупки. В апреле того года Strabag сообщила, что бизнесмен Олег Дерипаска уведомил ее о передаче «Распериа», которой владел, в пользу российского АО «Илиадис». В декабре Strabag объявила о получении уведомления «Илиадиса» о том, что АО передало акции «Распериа» обратно ее бывшей материнской компании – российской «Валтура холдингз лимитед» (ее владельцы не раскрываются).
20 января Арбитражный суд Калининградской области полностью удовлетворил иск «Распериа» и обязал Райффайзенбанк вступить во владение спорными ценными бумагами Strabag. В июне RBI объявила, что Банк России списал со счета Райффайзенбанка всю сумму иска.
Но оппоненты «Распериа» уклоняются от исполнения решения суда и отказываются принимать присужденные акции, рыночная стоимость которых превышает 2,2 млрд евро, сетует Озерский. Вместо этого они инициировали арбитраж в Нидерландах, «создавая иллюзию» причинения им убытков в результате списания 2 млрд евро, говорит он.
«Решение российских судов обладает общеобязательной силой и должно быть беспрекословно исполнено оппонентами. В этой связи мы обратились с заявлением о запрете продолжать разбирательство в иностранном арбитраже», – заявил Озерский. В случае нарушения запрета «Распериа» просит взыскать со всех ответчиков около 1 млрд евро неустойки, добавил он.
Представитель Райффайзенбанка отказался от комментариев. «Ведомости» направили запросы в RBI и Strabag.