Средняя ставка по накопительному счету опустилась до 15,61% годовых в январе
Средняя максимальная ставка по накопительному счету в топ-20 банках по объему средств населения в январе сократилась на 0,45 процентного пункта (п. п.) до 15,61% годовых, следует из индекса накопительных счетов «Финуслуг».
Средняя базовая ставка по накопительному счету, доступная после промопериода и без дополнительных условий, опустилась на 0,34 п. п. и составила 9,19%.
В январе доходность накопительных счетов упала в восьми крупнейших банках, в одном показатель вырос. Диапазон снижения составил до 1,5 п. п. в зависимости от финансовой организации, а рост зафиксирован в пределах 0,5 п. п. Максимальная ставка по накопительному счету в топ-20 банках на конец месяца осталась на уровне 18%.
26 января Центробанк России сообщил, что средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках во второй декаде января снизилась до 14,88%. В первой декаде месяца она составляла 15,1%.
Снижение ставок началось после решения совета директоров регулятора 19 декабря 2025 г. снизить ключевую ставку на 50 б. п. до 16% годовых. После этого крупнейшие банки пересмотрели условия по депозитам.