Средняя ставка по накопительному счету опустилась до 15,61% годовых в январе

В январе доходность накопительных счетов упала в восьми крупнейших банках, в одном показатель вырос. Диапазон снижения составил до 1,5 п. п. в зависимости от финансовой организации, а рост зафиксирован в пределах 0,5 п. п. Максимальная ставка по накопительному счету в топ-20 банках на конец месяца осталась на уровне 18%.