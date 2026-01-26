ЦБ: максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась в январе до 14,88%

Снижение ставок началось после решения совета директоров Банка России от 19 декабря, когда ключевая ставка была уменьшена на 50 б. п. до 16% годовых. После этого крупнейшие банки стали пересматривать условия по депозитам. По данным индекса вкладов «Финуслуг», в период с 19 по 22 декабря доходность вкладов сократилась по всей линейке депозитных продуктов.