Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ЦБ: максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась в январе до 14,88%

Ведомости

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках России во второй декаде января снизилась до 14,88%. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Банка России.

Регулятор отслеживает ставки по депозитам в кредитных организациях, привлекающих наибольший объем вкладов физических лиц. В первой декаде января средняя максимальная ставка по вкладам составляла 15,1%.

Снижение ставок началось после решения совета директоров Банка России от 19 декабря, когда ключевая ставка была уменьшена на 50 б. п. до 16% годовых. После этого крупнейшие банки стали пересматривать условия по депозитам. По данным индекса вкладов «Финуслуг», в период с 19 по 22 декабря доходность вкладов сократилась по всей линейке депозитных продуктов.

23 января ВТБ прогнозировал, что Банк России может сохранить ключевую ставку на уровне 16% на заседании совета директоров регулятора в феврале.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте