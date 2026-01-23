Газета
Главная / Экономика /

ВТБ прогнозирует сохранение ключевой ставки на уровне 16%

Ведомости

Банк России может сохранить ключевую ставку на уровне 16% на заседании совета директоров регулятора в феврале. С таким прогнозом выступил главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов.

«Мы ожидаем, что на февральском заседании ЦБ сохранит ключевую ставку неизменной на уровне 16%, чтобы в том числе оценить эффекты от повышения базовой ставки НДС, тарифов и акцизов на январскую и февральскую инфляцию», – сказал он.

Наиболее важным он считает прогнозы регулятора. По словам Латыпова, ЦБ может пересмотреть прогноз на 2027 г. с 7,5-8,5% до примерно 8-10%: «Полагаем, что после февральского заседания цикл аккуратного и выверенного смягчения денежно-кредитной политики продолжится».

19 декабря 2025 г. совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 50 б. п. до 16% годовых. Это стало пятым снижением подряд. В регуляторе считают, что российская экономика продолжает восстанавливаться к сбалансированному росту.

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин объявил 23 января, что ЦБ предполагает продолжение снижения ключевой ставки в 2026 г. после ее уменьшения с 21% до 16%. По итогам 2025 г., по данным Росстата, инфляция в России составила 5,59%.

