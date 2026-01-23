ВТБ прогнозирует сохранение ключевой ставки на уровне 16%

«Мы ожидаем, что на февральском заседании ЦБ сохранит ключевую ставку неизменной на уровне 16%, чтобы в том числе оценить эффекты от повышения базовой ставки НДС, тарифов и акцизов на январскую и февральскую инфляцию», – сказал он.