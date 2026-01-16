Инфляция в России в 2025 году составила 5,59%
Инфляция в России по итогам прошлого года составила 5,59%, следует из статистики Росстата. В декабре 2025 г. рост цен замедлился до 0,32%.
Цены в прошлом месяце выросли на плодоовощную продукцию (+1,6%). Выросла стоимость огурцов (+22,7%), репчатого лука и картофеля (по 3,9%), винограда (+2,8%), зелени (+2,1%), яблок (+1,6%). Снизились цены на помидоры и апельсины (-6,4%), лимоны (-4,6%), перец сладкий (-4%), чеснок (-1,1%), свеклу столовую и бананы (-0,4%).
Росли цены на говяжью и свиную печень (+2%), мясо индейки (+1,5%), говядину (+0,9%), пельмени, манты, равиоли (+0,7%). Снизились цены на свинину (-1,1%) и колбасы сырокопченые (-0,3%). В декабре 2025 г. также снизились цены на сахар-песок (-2,2%), рис (-1,1%), крупу гречневую и пшено (-1,0%), масло сливочное (-0,7%), горох и фасоль (-0,5%) и др.
Минэкономразвития сообщало 14 января, что инфляция в России в период с 1 по 12 января 2026 г. достигла 1,26%.
«Ведомости» со ссылкой на опрошенных экономистов писали, что инфляция может не достичь таргета в 4%, как планировали ЦБ и Минэк, и составить на конец 2026 г. около 5,1%. Динамика инфляции в течение нового года при этом будет неравномерной – в первые три месяца года инфляция составит 6,2%, а затем ускорится до 6,6% под воздействием повышения налоговой нагрузки, говорил главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.