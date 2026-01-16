Инфляция в России в 2025 году составила 5,59%

«Ведомости» со ссылкой на опрошенных экономистов писали, что инфляция может не достичь таргета в 4%, как планировали ЦБ и Минэк, и составить на конец 2026 г. около 5,1%. Динамика инфляции в течение нового года при этом будет неравномерной – в первые три месяца года инфляция составит 6,2%, а затем ускорится до 6,6% под воздействием повышения налоговой нагрузки, говорил главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.