«Интерфакс»: в России могут ограничить внесение наличных через банкоматы
Министерство финансов России предложило обязать банки ограничить физическим лицам внесение наличных через банкоматы или другие технические устройства суммой до 1 млн руб. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с инициативой ведомства.
Законопроект вносит изменения в закон «О банках и банковской деятельности». Документ направили на согласование в Центробанк и Росфинмониторинг в середине января. Сейчас в законе нет лимитов на пополнение счетов и вкладов наличными через банкоматы. В пояснительной записке говорится, что из-за этого в безналичный оборот могут вводиться средства с неустановленным происхождением.
Вводимые документом изменения потребуют доработки систем банков и их бизнес-процессов. Предлагается установить срок его вступления в силу по истечении 180 дней с момента официального опубликования.
В декабре 2025 г. президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам призвал усилить контроль за обращением наличных средств в стране в рамках борьбы с теневым сектором экономики. Он подчеркнул, что важно действовать грамотно и не создавать ограничений для экономического роста.
По мнению Путина, предприниматели и компании, которые добросовестно ведут свои дела, должны получить новые возможности для развития и ощутимую выгоду от обеления рынка. В свою очередь для государства и общества в целом эффект должен заключаться в том числе в увеличении поступлений в бюджеты разных уровней.