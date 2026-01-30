Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

«Интерфакс»: в России могут ограничить внесение наличных через банкоматы

Ведомости

Министерство финансов России предложило обязать банки ограничить физическим лицам внесение наличных через банкоматы или другие технические устройства суммой до 1 млн руб. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с инициативой ведомства.

Законопроект вносит изменения в закон «О банках и банковской деятельности». Документ направили на согласование в Центробанк и Росфинмониторинг в середине января. Сейчас в законе нет лимитов на пополнение счетов и вкладов наличными через банкоматы. В пояснительной записке говорится, что из-за этого в безналичный оборот могут вводиться средства с неустановленным происхождением.

Вводимые документом изменения потребуют доработки систем банков и их бизнес-процессов. Предлагается установить срок его вступления в силу по истечении 180 дней с момента официального опубликования.

В декабре 2025 г. президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам призвал усилить контроль за обращением наличных средств в стране в рамках борьбы с теневым сектором экономики. Он подчеркнул, что важно действовать грамотно и не создавать ограничений для экономического роста.

По мнению Путина, предприниматели и компании, которые добросовестно ведут свои дела, должны получить новые возможности для развития и ощутимую выгоду от обеления рынка. В свою очередь для государства и общества в целом эффект должен заключаться в том числе в увеличении поступлений в бюджеты разных уровней.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте