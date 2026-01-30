«Интерфакс»: в России могут ограничить внесение наличных через банкоматы

Законопроект вносит изменения в закон «О банках и банковской деятельности». Документ направили на согласование в Центробанк и Росфинмониторинг в середине января. Сейчас в законе нет лимитов на пополнение счетов и вкладов наличными через банкоматы. В пояснительной записке говорится, что из-за этого в безналичный оборот могут вводиться средства с неустановленным происхождением.