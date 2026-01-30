В Минфине подтвердили планы ограничить внесение наличных через банкоматы

30 января «Интерфакс» со ссылкой на источники писал, что Минфин России предложил обязать банки ограничить физическим лицам внесение наличных через банкоматы или другие технические устройства суммой до 1 млн руб. в месяц. Законопроект вносит изменения в закон «О банках и банковской деятельности». Документ направили на согласование в Центробанк и Росфинмониторинг в середине января.