В Минфине подтвердили планы ограничить внесение наличных через банкоматы
В министерстве финансов подтвердили «Ведомостям», что на данный момент идет рассмотрение инициативы по ограничению ежемесячного внесения наличных физическими лицами через банкоматы и другие устройства суммой до 1 млн руб.
Поправки в закон переданы для проработки в аппарат правительства, Центробанк и Росфинмониторинг.
В Росфинмониторинге, в свою очередь, заявили «Ведомостям», что работа над нормативно-правовым актом ведется в рамках мероприятий по «обелению» экономики, одобренных правительством РФ.
30 января «Интерфакс» со ссылкой на источники писал, что Минфин России предложил обязать банки ограничить физическим лицам внесение наличных через банкоматы или другие технические устройства суммой до 1 млн руб. в месяц. Законопроект вносит изменения в закон «О банках и банковской деятельности». Документ направили на согласование в Центробанк и Росфинмониторинг в середине января.
Сейчас в законе нет лимитов на пополнение счетов и вкладов наличными через банкоматы. В пояснительной записке говорится, что из-за этого в безналичный оборот могут вводиться средства с неустановленным происхождением.