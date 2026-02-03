Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Ситибанк прекратит переводы в долларах

Ведомости

Российский Ситибанк, входящий в американскую корпорацию Citigroup, сообщил о полном прекращении проведения платежей в долларах для всех клиентов. Платежи в американской валюте перестанут проводиться с 16 февраля 2026 г.

Соответствующие изменения обусловлены прекращением предоставления финансовой организации платежных услуг в долларах иностранным банком‑корреспондентом.

С 4 февраля банк также не будет проводить платежи в евро, британских фунтах стерлингов, швейцарских франках, австралийских и канадских долларах, японских иен, датских и норвежских кронах, а также южноафриканских рэндах.

Летом 2022 г. Citigroup объявила о намерении целиком прекратить обслуживание розничных и корпоративных клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса в России. Группа также допустила продажу кредитных портфелей.

В августе 2023 г. Ситибанк ввел комиссию в 5% за внесение наличных долларов и евро на счета через собственные кассы. Финансовая организация также ввела ограничение на все виды переводов в рублях и иностранной валюте через систему автоматического банковского обслуживания CitiPhone (IVR, управление счетами с помощью звонков).

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь