Ситибанк прекратит переводы в долларах
Российский Ситибанк, входящий в американскую корпорацию Citigroup, сообщил о полном прекращении проведения платежей в долларах для всех клиентов. Платежи в американской валюте перестанут проводиться с 16 февраля 2026 г.
Соответствующие изменения обусловлены прекращением предоставления финансовой организации платежных услуг в долларах иностранным банком‑корреспондентом.
С 4 февраля банк также не будет проводить платежи в евро, британских фунтах стерлингов, швейцарских франках, австралийских и канадских долларах, японских иен, датских и норвежских кронах, а также южноафриканских рэндах.
Летом 2022 г. Citigroup объявила о намерении целиком прекратить обслуживание розничных и корпоративных клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса в России. Группа также допустила продажу кредитных портфелей.
В августе 2023 г. Ситибанк ввел комиссию в 5% за внесение наличных долларов и евро на счета через собственные кассы. Финансовая организация также ввела ограничение на все виды переводов в рублях и иностранной валюте через систему автоматического банковского обслуживания CitiPhone (IVR, управление счетами с помощью звонков).