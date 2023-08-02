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Финансы

Ситибанк введет комиссию за внесение долларов и евро с 15 августа

Ведомости

Ситибанк введет комиссию в 5% за внесение долларов и евро на счета через свои кассы с 15 августа, сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Вводится комиссия за внесение наличных денежных средств в долларах США и евро на текущие и сберегательные счета в АО КБ “Ситибанк” через кассы в отделениях Ситибанка – 5% от суммы операции», – говорится в сообщении.

Кроме этого, исключается возможность совершать зачисления на текущие и сберегательные счета в банке посредством почтового перевода через отделения «Почты России». Также вводится ограничение на все виды переводов в рублях и иностранной валюте через систему автоматического банковского обслуживания CitiPhone (IVR, управление счетами с помощью звонков) с 19 августа.

Это не первый банк, который ввел комиссию на зачисление американской и европейской валют. Ранее такую же комиссию в 5% ввел «БКС банк». При этом комиссия будет взиматься, если общая сумма вносимых наличных превысит 10 000 долларов или евро. С 10 августа комиссия в 2% будет включена для клиентов Экспобанка. С 7 июля ограничения также ввел «Тинькофф банк». Согласно документам организации, комиссия может достигать 10%.

С 1 августа Райффайзенбанк временно приостановил прием и покупку наличной валюты у физических лиц. Как пояснили в кредитной организации, решение связано «с необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка». Уточнялось, что изменения не касаются валютных переводов и конвертации рублей в иностранную валюту в мобильном приложении и онлайн-банке, эти функции будут по-прежнему доступны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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