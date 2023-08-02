Ситибанк введет комиссию за внесение долларов и евро с 15 августа

Это не первый банк, который ввел комиссию на зачисление американской и европейской валют. Ранее такую же комиссию в 5% ввел «БКС банк». При этом комиссия будет взиматься, если общая сумма вносимых наличных превысит 10 000 долларов или евро. С 10 августа комиссия в 2% будет включена для клиентов Экспобанка. С 7 июля ограничения также ввел «Тинькофф банк». Согласно документам организации, комиссия может достигать 10%.