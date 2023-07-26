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Финансы

Райффайзенбанк приостановит покупку наличной валюты с 1 августа

Ведомости

Райффайзенбанк с 1 августа временно приостановит прием и покупку наличной валюты у физлиц. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Решение связано с необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка. Когда ситуация изменится, мы вернем эту возможность», – уточнили в банке. Речь идет о долларах и евро.

В Райффайзенбанке подчеркнули, что изменения не касаются валютных переводов и конвертации рублей в иностранную валюту в мобильном приложении и онлайн-банке, эти функции будут по-прежнему доступны.

При этом с 1 августа банк повысит комиссию за внесение рублей на рублевый счет в отделениях. В случае внесения до 200 000 руб. комиссия составит 1% (минимум 300 руб.). Для большей суммы комиссия не предусмотрена. Вносить рубли на валютный счет можно без комиссии.

Ранее по теме: Крупнейшие российские банки перестали принимать валюту через банкоматы

С 1 июля Райффайзенбанк ввел комиссию 1,5% за пополнение дебетовых карт на сумму свыше 300 000 руб. в месяц через банкоматы сторонних и не являющихся при этом партнерскими банков. Ранее банк предупредил, что с 3 июля ограничит исходящие платежи в евро в другие банки России и еще 12 стран из-за вводимых банками-корреспондентами ограничений.

C 1 февраля 2023 г. банкоматы «Райффайзенбанка» перестали принимать доллары и евро. Данный шаг в банке связали с изменением потребностей клиентов, наличную валюту можно внести в отделениях банка.

В марте Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) объявила о намерении свести к минимуму свое присутствие в России, а также о проработке двух сценариев сворачивания бизнеса – продаже «дочки» или же выводе актива из состава группы. Гендиректор RBI Йоханн Штробль в мае заявлял о планах завершить отделение российского банка из группы до конца III квартала 2023 г., писало Bloomberg.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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