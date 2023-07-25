Крупнейшие российские банки перестали принимать валюту через банкоматы

В большинстве банков не стали подробно комментировать информацию, в связи с чем нет опции внесения иностранной валюты. В «Открытии» пояснили, что это произошло из-за санкций против банка. Эксперты связывают такую тенденцию с санкциями, отключением ряда банков от системы SWIFT и общим падением спроса населения на эту услугу.