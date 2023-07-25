Крупнейшие российские банки перестали принимать валюту через банкоматы
В России большинство системно значимых банков перестали принимать через банкоматы доллары и евро. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на колл-центры и пресс-службы кредитных организаций.
По подсчетам газеты, у 11 из 13 системно значимых банков нет опции внесения иностранной валюты. Речь идет о таких банках, как «Сбер», ВТБ, «Открытие», Райффайзенбанк, Юникредитбанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Московский кредитный банк, Росбанк и Совкомбанк.
Функция внесения долларов и евро через банкомат осталась у «Альфа-банка» и «Тинькофф». Уточняется, что последний берет комиссию в 5%.
В большинстве банков не стали подробно комментировать информацию, в связи с чем нет опции внесения иностранной валюты. В «Открытии» пояснили, что это произошло из-за санкций против банка. Эксперты связывают такую тенденцию с санкциями, отключением ряда банков от системы SWIFT и общим падением спроса населения на эту услугу.
В некоторых организациях функция стала недоступна с 2022 г., в некоторых – с весны 2023 г. Вместе с этим, уточняет газета, из числа топ-30 банков не принимают иностранную валюту в «Почта банке», УБРиР и РНКБ. «Известия» направили запросы в кредитные организации и Центробанк.
После начала спецоперации на Украине российские банки попали под санкции США, Евросоюза и других стран. 20 июля Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США внесло в свой санкционный список еще ряд кредитных организаций из России. В частности, в ограничительном реестре оказались банки «Тинькофф», «Солидарность», «Локо банк», Петербургский социальный коммерческий банк, «Юнистрим».