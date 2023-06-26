Райффайзен введет комиссию за внесение денег через сторонние банкоматы
Райффайзенбанк вводит с 1 июля комиссию 1,5% за пополнение дебетовых карт на сумму свыше 300 000 руб. в месяц через банкоматы сторонних и не являющихся при этом партнерскими банков. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.
«Внесение любых сумм через банкоматы Райффайзен Банка и банков-партнеров по-прежнему бесплатно», – говорится в сообщении.
Ранее Райффайзенбанк предупредил, что с 3 июля ограничит исходящие платежи в евро в другие банки России и еще 12 стран из-за вводимых банками-корреспондентами ограничений. Ограничения касаются переводов, если банк получателя находится в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Иордании, Казахстане, Киргизии, Молдавии, ОАЭ, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане.
C 1 февраля 2023 г. банкоматы «Райффайзенбанка» перестали принимать доллары и евро. Данный шаг в банке связали с изменением потребностей клиентов, наличную валюту можно внести в отделениях банка.
В марте Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) объявила о намерении свести к минимуму свое присутствие в России, а также о проработке двух сценариев сворачивания бизнеса – продаже «дочки» или же выводе актива из состава группы. Гендиректор RBI Йоханн Штробль в мае заявлял о планах завершить отделение российского банка из группы до конца III квартала 2023 г., писало Bloomberg.