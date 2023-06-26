Райффайзен введет комиссию за внесение денег через сторонние банкоматы

В марте Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) объявила о намерении свести к минимуму свое присутствие в России, а также о проработке двух сценариев сворачивания бизнеса – продаже «дочки» или же выводе актива из состава группы. Гендиректор RBI Йоханн Штробль в мае заявлял о планах завершить отделение российского банка из группы до конца III квартала 2023 г., писало Bloomberg.