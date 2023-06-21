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Финансы

Райффайзенбанк ограничит переводы в евро в банки России и ряда стран

Ведомости

Райффайзенбанк с 3 июля ограничивает исходящие платежи в евро в другие банки России и еще 12 стран из-за вводимых банками-корреспондентами ограничений, сообщается на сайте кредитной организации.

«Новые условия касаются клиентов – физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц», – говорится в сообщении.

Ограничения касаются переводов, если банк получателя находится в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Иордании, Казахстане, Киргизии, Молдавии, ОАЭ, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане.

Перевод не получится провести также на собственный счет в другом банке, открытый в одной из этих стран. Перевести евро между своими счетами в Райффайзенбанке или другому клиенту этого банка по-прежнему можно.

C 1 февраля 2023 г. банкоматы «Райффайзенбанка» перестали принимать доллары и евро. Данный шаг в банке связали с изменением потребностей клиентов, наличную валюту можно внести в отделениях банка.

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Помимо этого, с 3 апреля 2023 г. исходящие переводы в долларах США в другие банки доступны только для клиентов с пакетами услуг «Премиальный» или «Премиальный 5», а также клиентов Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Минимальная сумма перевода – $20 000. С 20 июня банк ввел комиссию 50% но не более $500 на зачисление средств в долларах из других банков.

В марте Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) объявила о намерении свести к минимуму свое присутствие в России, а также о проработке двух сценариев сворачивания бизнеса – продаже «дочки» или же выводе актива из состава группы. Гендиректор RBI Йоханн Штробль в мае заявлял о планах завершить отделение российского банка из группы до конца III квартала 2023 г., писало Bloomberg.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных