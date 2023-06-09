«Райффайзенбанк» введет комиссию 50% на зачисление средств в долларах из других банков

Помимо этого, с 3 апреля 2023 г. исходящие переводы в долларах США в другие банки доступны только для клиентов с пакетами услуг «Премиальный» или «Премиальный 5», а также клиентов Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Минимальная сумма перевода – $20 000.