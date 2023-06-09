«Райффайзенбанк» введет комиссию 50% на зачисление средств в долларах из других банков
«Райффайзенбанк» с 20 июня введет комиссию за зачисление средств из других банков в долларах США. Об этом кредитная организация объявила на официальном сайте.
Комиссия составит 50% от суммы перевода, но не более $500, говорится в сообщении. Количество входящих переводов в долларах ограничено «в связи с изменением рыночных условий».
Банк рекомендует клиентам использовать другие средства для получения платежей. «Райффайзенбанк» подчеркивает, что новые условия не коснутся входящих переводов на счета юридических лиц, ИП и клиентов private banking.
C 1 февраля 2023 г. банкоматы «Райффайзенбанка» перестали принимать доллары и евро. Данный шаг в банке связали с изменением потребностей клиентов, наличную валюту можно внести в отделениях банка.
Помимо этого, с 3 апреля 2023 г. исходящие переводы в долларах США в другие банки доступны только для клиентов с пакетами услуг «Премиальный» или «Премиальный 5», а также клиентов Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Минимальная сумма перевода – $20 000.