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Финансы

«Райффайзенбанк» введет комиссию 50% на зачисление средств в долларах из других банков

Ведомости

«Райффайзенбанк» с 20 июня введет комиссию за зачисление средств из других банков в долларах США. Об этом кредитная организация объявила на официальном сайте.

Комиссия составит 50% от суммы перевода, но не более $500, говорится в сообщении. Количество входящих переводов в долларах ограничено «в связи с изменением рыночных условий».

Банк рекомендует клиентам использовать другие средства для получения платежей. «Райффайзенбанк» подчеркивает, что новые условия не коснутся входящих переводов на счета юридических лиц, ИП и клиентов private banking.

C 1 февраля 2023 г. банкоматы «Райффайзенбанка» перестали принимать доллары и евро. Данный шаг в банке связали с изменением потребностей клиентов, наличную валюту можно внести в отделениях банка.

Помимо этого, с 3 апреля 2023 г. исходящие переводы в долларах США в другие банки доступны только для клиентов с пакетами услуг «Премиальный» или «Премиальный 5», а также клиентов Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Минимальная сумма перевода – $20 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных