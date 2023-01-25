Банкоматы Райффайзенбанка с 1 февраля перестанут принимать доллары и евро
Райффайзенбанк решил прекратить прием наличных долларов США и евро в банкоматах с 1 февраля, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Данный шаг в банке связали с изменением потребностей клиентов. «Невысокая доля технически сложных валютных операций влияет на доступность банкоматов для операций с рублями, которые чаще нужны клиентам», – пояснили в пресс-службе Райффайзенбанка.
В кредитной организации уточнили, что внести наличную валюту клиенты смогут в отделениях банка. Вместе с тем в Райффайзенбанке отметили, что все операции с иностранной валютой проводятся в штатном режиме.
С 23 декабря 2022 г. Райффайзенбанк изменил условия валютных переводов в российские, а также зарубежные банки. Согласно новым изменениям, теперь в мобильном приложении кредитной организации минимальная сумма каждого перевода составляет $5000 (или эквивалент в валюте перевода по курсу Банка России в день перевода). Комиссия за этот перевод составляет 2%.
При этом в отделении Райффайзенбанка минимальная сумма перевода в другие банки сохраняется: $5000, или 5000 евро, или 500 000 японских иен. Комиссия – 3%.