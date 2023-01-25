Банкоматы Райффайзенбанка с 1 февраля перестанут принимать доллары и евро

С 23 декабря 2022 г. Райффайзенбанк изменил условия валютных переводов в российские, а также зарубежные банки. Согласно новым изменениям, теперь в мобильном приложении кредитной организации минимальная сумма каждого перевода составляет $5000 (или эквивалент в валюте перевода по курсу Банка России в день перевода). Комиссия за этот перевод составляет 2%.