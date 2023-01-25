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Финансы

Банкоматы Райффайзенбанка с 1 февраля перестанут принимать доллары и евро

Ведомости

Райффайзенбанк решил прекратить прием наличных долларов США и евро в банкоматах с 1 февраля, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Данный шаг в банке связали с изменением потребностей клиентов. «Невысокая доля технически сложных валютных операций влияет на доступность банкоматов для операций с рублями, которые чаще нужны клиентам», – пояснили в пресс-службе Райффайзенбанка.

В кредитной организации уточнили, что внести наличную валюту клиенты смогут в отделениях банка. Вместе с тем в Райффайзенбанке отметили, что все операции с иностранной валютой проводятся в штатном режиме.

С 23 декабря 2022 г. Райффайзенбанк изменил условия валютных переводов в российские, а также зарубежные банки. Согласно новым изменениям, теперь в мобильном приложении кредитной организации минимальная сумма каждого перевода составляет $5000 (или эквивалент в валюте перевода по курсу Банка России в день перевода). Комиссия за этот перевод составляет 2%.

При этом в отделении Райффайзенбанка минимальная сумма перевода в другие банки сохраняется: $5000, или 5000 евро, или 500 000 японских иен. Комиссия – 3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных