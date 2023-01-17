Газета
Финансы

Райффайзенбанк прекратит подключать новых клиентов к индивидуальному зарплатному проекту

Ведомости

С 1 февраля 2023 г. Райффайзенбанк перестанет подключать новых клиентов к к продукту «Индивидуальное зарплатное обслуживание», об этом говорится в сообщении на сайте банка.

«Изменения не касаются индивидуальных зарплатных клиентов, которые подключили обслуживание ранее», – сказано в сообщении.

Подключение к бесплатному пакету услуг «Зарплатный» уже не доступно на странице «Райффайзена». В условиях тарифа предусматривалось бесплатное годовое обслуживание Visa и Mastercard, а также снятие наличных в банкоматах банка и банках-партнерах.

«Решение связано с изменением потребностей наших пользователей. Частные клиенты, как и прежде, могут легко перевести зарплату в Райффайзенбанк, обратившись с заявлением в бухгалтерию своей компании. Корпоративные зарплатные проекты работают как обычно», — пояснили в банке.

17 марта 2022 г. глава австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) Йоханн Штробль допустил уход RBI из России, в том числе через продажу дочернего банка. Среди потенциальных покупателей, по словам «Коммерсанта» со ссылкой на источники, могут быть преимущественно частные финансово-промышленные группы, на которые не были наложены санкции западных стран.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных