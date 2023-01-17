Райффайзенбанк прекратит подключать новых клиентов к индивидуальному зарплатному проекту

17 марта 2022 г. глава австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) Йоханн Штробль допустил уход RBI из России, в том числе через продажу дочернего банка. Среди потенциальных покупателей, по словам «Коммерсанта» со ссылкой на источники, могут быть преимущественно частные финансово-промышленные группы, на которые не были наложены санкции западных стран.