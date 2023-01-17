Райффайзенбанк прекратит подключать новых клиентов к индивидуальному зарплатному проекту
С 1 февраля 2023 г. Райффайзенбанк перестанет подключать новых клиентов к к продукту «Индивидуальное зарплатное обслуживание», об этом говорится в сообщении на сайте банка.
«Изменения не касаются индивидуальных зарплатных клиентов, которые подключили обслуживание ранее», – сказано в сообщении.
Подключение к бесплатному пакету услуг «Зарплатный» уже не доступно на странице «Райффайзена». В условиях тарифа предусматривалось бесплатное годовое обслуживание Visa и Mastercard, а также снятие наличных в банкоматах банка и банках-партнерах.
«Решение связано с изменением потребностей наших пользователей. Частные клиенты, как и прежде, могут легко перевести зарплату в Райффайзенбанк, обратившись с заявлением в бухгалтерию своей компании. Корпоративные зарплатные проекты работают как обычно», — пояснили в банке.
17 марта 2022 г. глава австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) Йоханн Штробль допустил уход RBI из России, в том числе через продажу дочернего банка. Среди потенциальных покупателей, по словам «Коммерсанта» со ссылкой на источники, могут быть преимущественно частные финансово-промышленные группы, на которые не были наложены санкции западных стран.