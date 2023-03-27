Райффайзенбанк ужесточит правила валютных переводов для частных клиентов
С 3 апреля 2023 г. Райффайзенбанк изменит условия валютных переводов для частных клиентов. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
Исходящие переводы в долларах США в другие банки будут доступны только для клиентов с пакетами услуг «Премиальный» или «Премиальный 5», а также клиентов Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Минимальная сумма перевода составит $20 000. На входящие переводы ограничения не распространяются, подчеркнули в банке.
«Мы вынуждены вводить эти ограничения, так как не должны превышать устанавливаемые банками-корреспондентами лимиты по количеству платежей в иностранных валютах», — пояснили в пресс-службе.
Уточняется, что переводы в евро по-прежнему могут осуществлять все клиенты банка с учетом установленной с 3 апреля минимальной суммы перевода — $20 000. Для других валют лимиты остались прежними: 10 000 фунтов стерлингов и швейцарских франков, 70 000 юаней и 1 000 000 иен.
В банке отметили, что комиссия для всех переводов будет фиксированной — $300 или евро, а также эквивалент для других валют.
В предыдущий раз Райффайзенбанк менял условия валютных переводов для физических лиц с 6 марта. Для переводов онлайн была установлена минимальная сумма в размере $10 000 или эквивалент в другой валюте по курсу ЦБ. Для переводов в отделении банка лимит зависел от валюты. В начале марта Райффайзенбанк также приостановил открытие счетов новым клиентам-юрлицам и открытие валютных счетов действующим клиентам.
Райффайзенбанк ужесточает правила валютных переводов для частных лиц на фоне давления минфина США и Европейского центрального банка (ЕЦБ) на кредитную организацию.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) в январе начало расследование в отношение бизнеса российского отделения RBI и запросило информацию о рисках банка в России, а также в Донбассе, на Украине и в Сирии, в том числе о транзакциях и деятельности определенных клиентов, писал Reuters. В банке отметили, что сотрудничают с OFAC и что у них есть «механизмы для соблюдения санкций».
Позже минфин Австрии назвал расследование санкционного органа США в отношении RBI «нормальным процессом». Там добавили, что это не вызывает обеспокоенность в Вене. 24 марта Reuters узнал о требовании ЕЦБ к Райффайзенбанку уйти с российского рынка.