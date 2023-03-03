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Финансы

Райффайзенбанк временно приостановил открытие счетов для новых клиентов-юрлиц

Ведомости

Райффайзенбанк временно приостановил открытие счетов новым клиентам-юрлицам и открытие валютных счетов действующим клиентам. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель банка.

«Райффайзенбанк временно приостанавливает открытие счетов новым клиентам юридическим лицам, а также ограничивает открытие новых счетов в валюте действующим клиентам юридическим лицам», – сказал представитель кредитной организации.

Банк столкнулся с большим количеством новых заявок на открытие счетов, пояснили свое решение в Райффайзенбанке. Также из-за того, что со стороны банков-корреспондентов были усилены требования к проверкам и проведению валютных платежей, банк решил сконцентрироваться на обслуживании действующих клиентов и их валютных счетов.

Изменения не касаются клиентов – физических лиц, уточнил представитель Райффайзенбанка.

Райффайзенбанк является «дочкой» австрийского Raiffeisen Bank International (RBI). С февраля 2023 г. банк начал ограничивать некоторые клиентские операции в России. С 1 февраля Райффайзенбанк не принимает наличные доллары США и евро в банкоматах, а также перестал подключать новых клиентов к продукту «Индивидуальное зарплатное обслуживание». Со 2 марта кредитная организация увеличила минимальную сумму исходящего перевода в долларах США до 15 000 для юрлиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой. С 6 марта повышается минимальная сумма для исходящего перевода в иностранной валюте для физических лиц: для онлайн-переводов до $10 000, а для переводов в отделении – 10 000 долларов США/евро/фунтов стерлингов/швейцарских франков, 70 000 китайских юаней или 1 000 000 японских иен.

Минфин США в январе начал расследование в отношение бизнеса российского отделения RBI и запросил информацию о рисках банка в России, а также на Донбассе, Украине и в Сирии, в том числе о транзакциях и деятельности определенных клиентов, писал Reuters.

На российский Райффайзенбанк приходится порядка 40-50% от всех платежей между Россией и остальным миром, писала Finanсial Times в конце февраля 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных