Райффайзенбанк временно приостановил открытие счетов для новых клиентов-юрлиц

Райффайзенбанк является «дочкой» австрийского Raiffeisen Bank International (RBI). С февраля 2023 г. банк начал ограничивать некоторые клиентские операции в России. С 1 февраля Райффайзенбанк не принимает наличные доллары США и евро в банкоматах, а также перестал подключать новых клиентов к продукту «Индивидуальное зарплатное обслуживание». Со 2 марта кредитная организация увеличила минимальную сумму исходящего перевода в долларах США до 15 000 для юрлиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой. С 6 марта повышается минимальная сумма для исходящего перевода в иностранной валюте для физических лиц: для онлайн-переводов до $10 000, а для переводов в отделении – 10 000 долларов США/евро/фунтов стерлингов/швейцарских франков, 70 000 китайских юаней или 1 000 000 японских иен.