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Финансы

Reuters узнал о требовании ЕЦБ к Raiffeisen Bank покинуть Россию

Ведомости

Европейский центральный банк (ЕЦБ) оказывает давление на Raiffeisen Bank International (RBI), считая, что австрийская банковская группа должна уйти с российского рынка, выяснило агентство Reuters.

Такое давление началось после визита высокопоставленного американского чиновника по санкциям в Вену, выразившего обеспокоенность по поводу бизнеса Raiffeisen в России, отметил один из источников.

Как подчеркивает агентство, ЕЦБ не требует от RBI немедленного ухода из России, но регулятор надеется получить план действий по сворачиванию бизнеса в РФ. Такой план может включать продажу или закрытие российской «дочки», уточнил собеседник Reuters.

«Мы просили банки продолжать внимательно следить за бизнесом в России и, в идеале, максимально сократить его», – заявил представитель ЕЦБ.

RBI при этом пока не намерен представлять такой план, а некоторые австрийские чиновники расценивают действия ЕЦБ как необоснованное иностранное вмешательство. Представитель Raiffeisen заявил, что банковская группа изучает разные сценарии для своего бизнеса в России, «включая тщательно контролируемый выход».

22 марта министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг заявил, что более 90% западных компаний остаются в России, заняв выжидательную позицию, включая, например Bank of America.

В начале марта Райффайзенбанк, «дочка» RBI, временно приостановил открытие счетов новым клиентам-юрлицам и открытие валютных счетов действующим клиентам. Такое решение банк объяснил большим количеством новых заявок на открытие счетов. С 1 февраля Райффайзенбанк не принимает наличные доллары США и евро в банкоматах, а также перестал подключать новых клиентов к продукту «Индивидуальное зарплатное обслуживание».

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США в январе начало расследование в отношение бизнеса российского отделения RBI и запросило информацию о рисках банка в России, а также на Донбассе, Украине и в Сирии, в том числе о транзакциях и деятельности определенных клиентов, писал Reuters. В банке отметили, что сотрудничают с OFAC и что у них есть «механизмы для соблюдения санкций».

Позже минфин Австрии назвал расследование санкционного органа США в отношении Raiffeisen «нормальным процессом». Там добавили, что это не вызывает обеспокоенность в Вене. На российский Райффайзенбанк приходится порядка 40-50% от всех платежей между Россией и остальным миром, писала Finanсial Times в конце февраля 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных