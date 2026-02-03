VK не собирается продавать свою долю в «Точке»

В начале 2023 г. банк получил собственную лицензию. Летом того же года «Траст» продал 90,01% акций «Точки» консорциуму инвесторов, в который вошли его топ-менеджеры и группа «Интеррос» Владимира Потанина. В 2024 г. стало известно, что 25% акций АО «Точка» приобрела VK, а также в число инвесторов вошла компания 1С, но данные о ее доле не раскрывались. Официально также не заявлялось о том, через какое юрлицо они владели «Точкой». В самой «Точке» в 2024 г. сообщали, что консорциум сейчас владеет 100% акций АО «Точка» и ни у одного из акционеров нет контрольного пакета – операционный контроль сохраняется у команды топ-менеджеров.