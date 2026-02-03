VK не собирается продавать свою долю в «Точке»
Холдинг VK, контролирующий 25% акций АО «Точка», на данный момент не планирует продавать свою долю. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.
3 февраля стало известно, что совет директоров группы «Т-технологии» предложил акционерам на внеочередном собрании рассмотреть консолидацию до 100% акций АО «Точка», которому принадлежит один из крупнейших в России цифровых банков для предпринимателей.
В рамках сделки по консолидации «Точки» планируется дополнительная эмиссия акций «Т» по закрытой подписке в пользу «Каталитик пипл» и действующих акционеров группы. «Каталитик» – это совместное предприятие «Т-технологий» и «Интерроса» (49,99%), которое также является ключевым акционером группы «Т». Сейчас у СП 64% в сервисе для предпринимателей АО «Точка» (принадлежит банк «Точка»).
С 2015 г. «Точка» функционировала как финтехплатформа на базе других кредитных организаций, в частности банка «Открытие». В 2018 г. «Открытие», Qiwi и «Точка» создали совместное предприятие АО «Точка», в котором у «Открытия» было 50% плюс 1 акция, у Qiwi – 40%, а у менеджмента «Точки» через Catalytic People – 10% минус 1 акция. В 2021 г. Qiwi продала свою долю «Открытию». В марте 2022 г. «Открытие» продало 90% акций банку непрофильных активов «Траст».
В начале 2023 г. банк получил собственную лицензию. Летом того же года «Траст» продал 90,01% акций «Точки» консорциуму инвесторов, в который вошли его топ-менеджеры и группа «Интеррос» Владимира Потанина. В 2024 г. стало известно, что 25% акций АО «Точка» приобрела VK, а также в число инвесторов вошла компания 1С, но данные о ее доле не раскрывались. Официально также не заявлялось о том, через какое юрлицо они владели «Точкой». В самой «Точке» в 2024 г. сообщали, что консорциум сейчас владеет 100% акций АО «Точка» и ни у одного из акционеров нет контрольного пакета – операционный контроль сохраняется у команды топ-менеджеров.
В мае 2025 г. «Т-технологии» получили контрольную долю (50,01%) в МКООО «Каталитик пипл» – структура владеет 64% в сервисе для предпринимателей АО «Точка».
«Ведомости» направили запрос в 1С.