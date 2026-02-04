«Сбер» принял в залог Чебурашку, каменный фонарик и грибную ферму

3 февраля ЦБ сообщал, что доля проблемных кредитов с начала года выросла. Как отмечал регулятор, за 11 месяцев 2025 г. наблюдался умеренный рост доли проблемных кредитов в корпоративном (до 11%), ипотечном (до 1,7%) и особенно в необеспеченном (до 12%) сегментах. Однако ЦБ считает риски управляемыми – уровень покрытия ухудшающихся портфелей резервами и качественными залогами остается приемлемым: в корпоративном кредитовании они обеспечивают 54%, а в ипотеке – 72%. Даже по необеспеченным ссудам, где залоги отсутствуют, проблемные кредиты покрыты резервами на 91%.