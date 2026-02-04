«Сбер» принял в залог Чебурашку, каменный фонарик и грибную ферму

«Сбер» принял в залог Чебурашку, каменный фонарик и грибную фермуБанк рассказал о самых необычных предложениях заемщиков
В 2025 г. клиенты «Сбера» предлагали в качестве обеспечения по кредитам самые необычные активы.
Как сообщили «Ведомостям» в банке, его эксперты ежегодно проводят залоговую оценку около 3 млн объектов. В прошлом году общая стоимость проверенных активов превысила 45 трлн руб.
Среди заложенных объектов были нефтебазы и нефтеналивные терминалы, морские терминалы, танкеры, терминалы аэропортов и воздушные суда, крупные производственные и агрокомплексы, спортивные комплексы, горнолыжные курорты и многое другое.
Самый дорогой залог в портфеле кредитной организации оценивается в 2 трлн руб.
Однако банк готов рассматривать в качестве залога и нестандартные предложения клиентов: например, Сбербанку предлагали детальный макет Луны. Также банк принял в залог садовые фигуры Крокодила Гены и Чебурашки, японский каменный фонарик Рокакку Икекоми, бриллианты, картины и театральные декорации.
Были и работающие бизнес-активы. Например, рыбоводный завод по разведению лосося, грибная ферма, передвижной кинотеатр и кинооборудование.
3 февраля ЦБ сообщал, что доля проблемных кредитов с начала года выросла. Как отмечал регулятор, за 11 месяцев 2025 г. наблюдался умеренный рост доли проблемных кредитов в корпоративном (до 11%), ипотечном (до 1,7%) и особенно в необеспеченном (до 12%) сегментах. Однако ЦБ считает риски управляемыми – уровень покрытия ухудшающихся портфелей резервами и качественными залогами остается приемлемым: в корпоративном кредитовании они обеспечивают 54%, а в ипотеке – 72%. Даже по необеспеченным ссудам, где залоги отсутствуют, проблемные кредиты покрыты резервами на 91%.