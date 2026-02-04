ЦБ снизил официальный курс доллара до 76,91 рубля
Банк России установил официальный курс доллара на 5 февраля на уровне 76,91 руб., понизив его на 0,07 руб. по сравнению с предыдущим значением. Это следует из данных регулятора.
Курс евро, напротив, вырос на 0,40 руб. и составил 91,11 руб. Официальный курс юаня изменился незначительно – до 11,05 руб., снизившись на 0,01 руб.
30 января «Ведомости» сообщали, что аналитики SberCIB пересмотрели прогноз по курсу доллара на конец 2026 г. на 10 руб. По их оценке, на фоне роста цен на металлы американская валюта может стоить около 90 руб. вместо 100 руб., которые ожидались в прогнозе от 25 декабря 2025 г.
Сдерживающим фактором для роста иностранных валют аналитики также называли улучшение геополитического фона. А главным драйвером возможного ослабления рубля в SberCIB при этом называли ожидаемое снижение ключевой ставки до 12% годовых к декабрю 2026 г.