Bloomberg: рыночная капитализация криптовалют сократилась на $500 млрд за неделю

«Согласно данным CoinGecko, общая стоимость криптовалютного рынка с 29 января сократилась на $467,6 млрд. Во вторник [3 февраля] биткойн упал до самого низкого значения с тех пор, как президент США Дональд Трамп был переизбран в ноябре 2024 г. и привел к власти администрацию, более лояльную к криптовалютам», – указано в публикации.