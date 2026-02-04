Bloomberg: рыночная капитализация криптовалют сократилась на $500 млрд за неделю
Рыночная капитализация криптовалют уменьшилась почти на $500 млрд менее чем за неделю. Потери с момента пикового значения в октябре составили $1,7 трлн, сообщило агентство Bloomberg.
«Согласно данным CoinGecko, общая стоимость криптовалютного рынка с 29 января сократилась на $467,6 млрд. Во вторник [3 февраля] биткойн упал до самого низкого значения с тех пор, как президент США Дональд Трамп был переизбран в ноябре 2024 г. и привел к власти администрацию, более лояльную к криптовалютам», – указано в публикации.
По словам авторов материала, падение биткойна заставляет усомниться в способности этой криптовалюты выступать в роли «цифрового золота».
5 января Bloomberg отмечал рост биткойна до трехнедельного максимума в начале азиатских торгов. Утром крупнейшая криптовалюта выросла на 2,3 % до $93 323, что стало самым высоким уровнем с 11 декабря. Тогда агентство связало такую динамику с политической неопределенностью вокруг захвата силами США президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Отмечалось, что эфир и другие токены также подорожали.