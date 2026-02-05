В работе Т-банка зафиксирован сбой
У Т-банка произошел сбой. По состоянию на 12:40 мск на проблемы в работе сервисов финансовой организации за последний час указали 13 107 пользователей. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.
Пользователи пожаловались на сбои мобильного приложения (57%), личного кабинета (14%), сервиса (14%) и сайта (10%). Обращения поступили из Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Московской и Самарской областей и Москвы.
Проблемы наблюдаются у пользователей iOS (48,4%), Android (32,1%) и Windows (15,9%).
28 января сообщалось о сбоях в работе социальной сети «В контакте» и платформы hh.ru. Представитель «В контакте» заявил «Ведомостям» о штатной работе соцсети. По его данным, сбой в отдельных регионах продолжался с 14:55 до 14:59.