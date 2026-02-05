Газета
Совкомбанк начал предлагать клиентам кредитование под залог биткойна

Совкомбанк первым в России предложил корпоративным клиентам кредитование под залог биткойна. Продуктом могут воспользоваться юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые легально владеют цифровым активом.

Комплаенс-директор Совкомбанка Марина Бурдонова указала на потенциал партнерства финансовой организации со всеми участниками криптоиндустрии от майнеров и операторов ЦОД до криптобирж и обменников. По ее словам, кредитование под залог биткойна позволит клиентам банка привлекать финансирование для развития бизнеса, не продавая свои активы.

26 декабря 2025 г. представитель Сбербанка сообщил «Ведомостям» о проведении банком пробной пилотной сделки по кредитованию майнера криптовалюты АО «Интелион дата». Обеспечением стала цифровая валюта, добытая майнером. В сделке банк использовал свою разработку для хранения криптовалюты.

Заместитель председателя правления финансовой организации Анатолий Попов говорил, что пилотная сделка позволила протестировать механизмы работы с цифровым обеспечением, которые могут лечь в основу будущего регулирования рынка цифровой валюты.

