Совкомбанк начал предлагать клиентам кредитование под залог биткойна

Комплаенс-директор Совкомбанка Марина Бурдонова указала на потенциал партнерства финансовой организации со всеми участниками криптоиндустрии от майнеров и операторов ЦОД до криптобирж и обменников. По ее словам, кредитование под залог биткойна позволит клиентам банка привлекать финансирование для развития бизнеса, не продавая свои активы.