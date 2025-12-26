Сбербанк впервые выдал обеспеченный криптовалютой кредит

23 декабря «Ведомости» писали, что Центробанк подготовил концепцию регулирования криптовалют на российском рынке и направил свои предложения по изменению законодательства в правительство. Регулятор указал, что считает криптовалюты высокорискованным инструментом и инвесторы должны осознавать вероятность потери вложенных средств. При этом он готов допустить до операций с ними квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, но на разных условиях.