Сбербанк впервые выдал обеспеченный криптовалютой кредит
Сбербанк провел пробную пилотную сделку по кредитованию майнера криптовалюты АО «Интелион дата». Об этом сообщил «Ведомостям» представитель банка.
Обеспечением стала цифровая валюта, которую добыл майнер. В сделке кредитная организация использовала собственную разработку для хранения криптовалюты, с применением аппаратного решения «Рутокен», что гарантирует сохранность актива на время кредитования.
Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что пилотная сделка позволила протестировать механизмы работы с цифровым обеспечением, которые могут лечь в основу будущего регулирования рынка цифровой валюты.
23 декабря «Ведомости» писали, что Центробанк подготовил концепцию регулирования криптовалют на российском рынке и направил свои предложения по изменению законодательства в правительство. Регулятор указал, что считает криптовалюты высокорискованным инструментом и инвесторы должны осознавать вероятность потери вложенных средств. При этом он готов допустить до операций с ними квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, но на разных условиях.