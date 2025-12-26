Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Сбербанк впервые выдал обеспеченный криптовалютой кредит

Ведомости

Сбербанк провел пробную пилотную сделку по кредитованию майнера криптовалюты АО «Интелион дата». Об этом сообщил «Ведомостям» представитель банка.

Обеспечением стала цифровая валюта, которую добыл майнер. В сделке кредитная организация использовала собственную разработку для хранения криптовалюты, с применением аппаратного решения «Рутокен», что гарантирует сохранность актива на время кредитования.

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что пилотная сделка позволила протестировать механизмы работы с цифровым обеспечением, которые могут лечь в основу будущего регулирования рынка цифровой валюты.

25 декабря Попов сообщил, что Сбербанк исследует возможность предоставления кредитов под обеспечение криптовалютой. Кредитная организация рассматривает варианты выдачи займов, где в качестве залога может выступать криптовалюта.

23 декабря «Ведомости» писали, что Центробанк подготовил концепцию регулирования криптовалют на российском рынке и направил свои предложения по изменению законодательства в правительство. Регулятор указал, что считает криптовалюты высокорискованным инструментом и инвесторы должны осознавать вероятность потери вложенных средств. При этом он готов допустить до операций с ними квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, но на разных условиях.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте