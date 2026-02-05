Россельхозбанк снизил ставки по двум вкладам

Максимальная ставка по депозиту «Свой вклад» снизилась на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 14,5% годовых на трехмесячном сроке. Она действует для новых клиентов, а также для действующих в случае выплаты процентов в конце срока и открытии вклада онлайн. При открытии вклада в офисе банка ставки сократятся на 0,4 п. п. Они опустятся и при ежемесячной выплате процентов и пополнении. Минимальная сумма вложений по вкладу составляет 5000 руб.