Россельхозбанк снизил ставки по двум вкладам
Россельхозбанк с 5 февраля ухудшил условия по двум вкладам, снизив максимальные ставки. Об этом свидетельствуют обновленные тарифы финансовой организации.
Максимальная ставка по депозиту «Свой вклад» снизилась на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 14,5% годовых на трехмесячном сроке. Она действует для новых клиентов, а также для действующих в случае выплаты процентов в конце срока и открытии вклада онлайн. При открытии вклада в офисе банка ставки сократятся на 0,4 п. п. Они опустятся и при ежемесячной выплате процентов и пополнении. Минимальная сумма вложений по вкладу составляет 5000 руб.
На сроке три месяца по вкладу «Доходный пенсионный» максимальная ставка также опустилась на 0,5 п. п. и достигла 14,1%. Она действует при условии выплаты процентов в конце срока. Минимальная сумма вложений составляет 500 руб.
2 февраля «Ведомости» со ссылкой на индекс вкладов «Финуслуг» писали, что средние ставки по нескольким вкладам в топ-20 банках с 26 января по 2 февраля перешли к росту. За неделю выросли средние ставки по вкладам на срок от полугода до двух лет.
Ставки по вкладам повысили две финансовые организации из списка крупнейших. Рост зафиксирован в пределах 0,1-1,56 п. п. Еще три банка снизили ставки в диапазоне 0,2–0,6 п. п.