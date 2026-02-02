Крупнейшие банки повысили ставки по вкладам
Средние ставки по ряду вкладов в топ-20 банках с 26 января по 2 февраля 2026 г. перешли к росту. Это следует из индекса вкладов «Финуслуг».
За неделю увеличились средние ставки по вкладам на срок от полугода до двух лет. Средняя ставка в крупнейших банках по полугодовому вкладу выросла на 0,08 процентных пункта (п. п.) и достигла 14,12%, на 1,5 года – на 0,12 п. п. до 11,46%, на два года – на 0,09 п. п. до 11,22%. Средняя ставка по трехлетнему вкладу осталась на уровне 10,56%. Ставки по трехмесячному и годовому вкладу снизились на 0,03 п. п. и составили 14,52% и 12,95% годовых соответственно.
Ставки по вкладам повысили две финансовые организации из топ-20. Рост зафиксирован в пределах 0,1-1,56 п. п. Еще три банка опустили ставки в диапазоне 0,2–0,6 п. п.
19 декабря 2025 г. совет директоров Банка России опустил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 16% годовых. Это стало пятым снижением подряд. После этого крупнейшие банки пересмотрели условия по депозитам. По данным индекса вкладов «Финуслуг», с 19 по 22 декабря доходность вкладов упала по всей линейке депозитных продуктов.
23 января 2026 г. зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин заявил, что регулятор предполагает продолжение снижения ключевой ставки в этом году после ее уменьшения с 21 до 16%. Он уточнил, что ЦБ оценивает долгосрочный уровень номинальной нейтральной ставки в диапазоне 7,5–8,5%, но говорить о возвращении к нейтральной денежно-кредитной политике еще рано.
Следующее заседание совета директоров Центробанка, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 13 февраля.