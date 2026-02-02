Крупнейшие банки повысили ставки по вкладам

За неделю увеличились средние ставки по вкладам на срок от полугода до двух лет. Средняя ставка в крупнейших банках по полугодовому вкладу выросла на 0,08 процентных пункта (п. п.) и достигла 14,12%, на 1,5 года – на 0,12 п. п. до 11,46%, на два года – на 0,09 п. п. до 11,22%. Средняя ставка по трехлетнему вкладу осталась на уровне 10,56%. Ставки по трехмесячному и годовому вкладу снизились на 0,03 п. п. и составили 14,52% и 12,95% годовых соответственно.