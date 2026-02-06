Количество жалоб на банки в России выросло на 14,7% в 2025 году

В то же время количество жалоб на страховые компании в 2025 г. сократилось почти вдвое, в том числе по ОСАГО – на 66%. Жалоб на микрофинансовые организации стало больше на 13,3%, главным образом из-за проблем с предоставлением кредитных каникул, но после вмешательства регулятора часть нарушений была устранена, рассказали в Банке России.