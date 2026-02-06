Количество жалоб на банки в России выросло на 14,7% в 2025 году
Количество жалоб на банки в России выросло на 14,7% и достигло 235 200 в 2025 г., сообщается в отчете Банка России.
Всего за год регулятор получил 391 700 обращений от потребителей финансовых услуг и инвесторов – это на 15,9% больше, чем в 2024 г. Основным драйвером роста стали жалобы на кредитные организации, на которые пришлось около 60% всех обращений.
В Центробанке пояснили, что увеличение числа жалоб на банки в первую очередь связано с усилением мер по противодействию финансовому мошенничеству. Клиенты чаще обращались из-за отказов в проведении операций, блокировок банковских карт и ограничений дистанционного банковского обслуживания. При этом сами антифрод-меры способствовали снижению числа жалоб на кибермошенничество на 30%, а также на случаи социального инжиниринга – на 29%.
Одновременно регулятор отметил сокращение жалоб по ряду направлений. Уменьшилось число обращений, связанных с недобросовестными практиками в потребительском и автокредитовании, а также с навязыванием дополнительных услуг. Надзорные меры позволили сохранить устойчивую тенденцию к снижению таких жалоб, отметили в ЦБ.
В то же время количество жалоб на страховые компании в 2025 г. сократилось почти вдвое, в том числе по ОСАГО – на 66%. Жалоб на микрофинансовые организации стало больше на 13,3%, главным образом из-за проблем с предоставлением кредитных каникул, но после вмешательства регулятора часть нарушений была устранена, рассказали в Банке России.