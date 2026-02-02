Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Госдума скорректирует законы об ограничении использования гражданами средств

Ведомости

Депутаты Государственной думы намерены пересмотреть законодательные нормы, направленные на предотвращение использования россиянами своих денег в мошеннических схемах. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Мы, конечно, будем корректировать те законодательные решения, которые приняли, ограничивающие возможности использовать свои средства, <...> изучать их и делать более оптимальными, и там, где перегнули – выгнем в обратную сторону, выпрямим», – сказал он (цитата по ТАСС).

Аксаков подчеркнул, что 80% жалоб на необходимость постоянно обращаться в банки для подтверждения права пользования своими средствами поступают от мошенников. По его словам, «они специально накручивают волну для того, чтобы создать атмосферу того, что неправильное решение принято, и поэтому они создают сложности нашим гражданам».

Рост похищенных мошенниками денежных средств удалось остановить к концу 2025 г. – есть небольшой тренд на снижение, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По оценкам «Сбера», объем украденных у граждан денег за прошлый год составит 280–285 млрд руб. Годом ранее банк оценивал потери в 300 млрд руб.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте