Госдума скорректирует законы об ограничении использования гражданами средств

«Мы, конечно, будем корректировать те законодательные решения, которые приняли, ограничивающие возможности использовать свои средства, <...> изучать их и делать более оптимальными, и там, где перегнули – выгнем в обратную сторону, выпрямим», – сказал он (цитата по ТАСС).