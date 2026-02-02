Госдума скорректирует законы об ограничении использования гражданами средств
Депутаты Государственной думы намерены пересмотреть законодательные нормы, направленные на предотвращение использования россиянами своих денег в мошеннических схемах. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Мы, конечно, будем корректировать те законодательные решения, которые приняли, ограничивающие возможности использовать свои средства, <...> изучать их и делать более оптимальными, и там, где перегнули – выгнем в обратную сторону, выпрямим», – сказал он (цитата по ТАСС).
Аксаков подчеркнул, что 80% жалоб на необходимость постоянно обращаться в банки для подтверждения права пользования своими средствами поступают от мошенников. По его словам, «они специально накручивают волну для того, чтобы создать атмосферу того, что неправильное решение принято, и поэтому они создают сложности нашим гражданам».
Рост похищенных мошенниками денежных средств удалось остановить к концу 2025 г. – есть небольшой тренд на снижение, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По оценкам «Сбера», объем украденных у граждан денег за прошлый год составит 280–285 млрд руб. Годом ранее банк оценивал потери в 300 млрд руб.