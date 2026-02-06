Росфинмониторинг: объем операций физлиц с признаками дропов вырос в 1,7 раза
Объем финансовых операций с участием физических лиц, в которых были выявлены признаки дропов, вырос за 2025 г. в 1,7 раза в сравнении с результатом 2024 г. Показатель превысил 90 млрд руб., сообщается в канале в Max Росфинмониторинга.
«Отмечаем рост использования в совершении подозрительных операций платежных инструментов нерезидентов и несовершеннолетних», – сказал заместитель начальника юридического управления ведомства Владимир Грачев в ходе круглого стола в Госдуме, посвященного обсуждению ключевых законодательных инициатив по противодействию дропперству и теневым платежным системам.
На встрече были предложены меры борьбы с дропами. В частности, речь шла о совместной работе с Банком России по платформе «Антидроп», ограничении числа платежных карт для одного россиянина, информационном обмене в этой области с зарубежными партнерами и др.
В конце декабря 2025 г. «Известия» писали со ссылкой на юристов и участников финансового рынка, что банки в России стали чаще блокировать операции и банковские карты клиентов после переводов между собственными счетами. С такими случаями столкнулись клиенты крупных кредитных организаций. По данным издания, под ограничения попадают как крупные суммы – например, перевод зарплаты на счет в другом банке, так и незначительные операции. Организации могут блокировать отдельные транзакции, но в ряде случаев банки временно ограничивают доступ ко всей карте или онлайн-банкингу.