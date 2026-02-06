Росфинмониторинг: объем операций физлиц с признаками дропов вырос в 1,7 раза

В конце декабря 2025 г. «Известия» писали со ссылкой на юристов и участников финансового рынка, что банки в России стали чаще блокировать операции и банковские карты клиентов после переводов между собственными счетами. С такими случаями столкнулись клиенты крупных кредитных организаций. По данным издания, под ограничения попадают как крупные суммы – например, перевод зарплаты на счет в другом банке, так и незначительные операции. Организации могут блокировать отдельные транзакции, но в ряде случаев банки временно ограничивают доступ ко всей карте или онлайн-банкингу.