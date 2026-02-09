Выдачи семейной ипотеки в Сбербанке выросли в 5,6 раза в январе

За январь граждане оформили ипотеку в Сбербанке на более 310 млрд руб., из них почти 260 млрд руб. пришлись на программы господдержки. Выдачи рыночной ипотеки по сравнению с январем 2025 г. выросли в четыре раза и превысили 54 млрд руб. Регионами с наиболее высокой долей базовой ипотеки в выдачах стали Самарская (26,8%), Кемеровская (22,8%) и Московская области (22%). Сравнительно высокая доля выдач зафиксирована и в Москве (21,1%).