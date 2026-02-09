Выдачи семейной ипотеки в Сбербанке выросли в 5,6 раза в январе
Выдачи семейной ипотеки в Сбербанке в январе 2026 г. увеличились в 5,6 раза относительно аналогичного периода годом ранее и достигли более 240 млрд руб. в преддверии ограничений на льготную программу c 1 февраля. Об этом свидетельствуют подсчеты сервиса «Домклик».
Доля семейной ипотеки в выдачах составила 77,4%. Самая существенная доля льготной ипотеки в выдачах за месяц пришлась на Астраханскую область (89,7%), Краснодарский край (88,2%) и Ростовскую область (87%).
За январь граждане оформили ипотеку в Сбербанке на более 310 млрд руб., из них почти 260 млрд руб. пришлись на программы господдержки. Выдачи рыночной ипотеки по сравнению с январем 2025 г. выросли в четыре раза и превысили 54 млрд руб. Регионами с наиболее высокой долей базовой ипотеки в выдачах стали Самарская (26,8%), Кемеровская (22,8%) и Московская области (22%). Сравнительно высокая доля выдач зафиксирована и в Москве (21,1%).
Выдачи по Дальневосточной и Арктической ипотеке относительно годом ранее выросли в 2,4 раза до 11,8 млрд руб. Доля программы составила 3,7%. Лидерами по доле выдач стали Приморский край (60,4%), Амурская область (57,6%) и Республика Саха (Якутия) (54,3%).
Прирост выдач также наблюдался по ИТ-ипотеке. В январе россияне оформили льготных кредитов на 2,4 млрд руб. Это почти на 50% больше, чем в предыдущем году.
По оценкам аналитического центра Дом.PФ, выдачи ипотеки в январе 2026 г. выросли в 2,7 раза относительно годом ранее. Всего за месяц было выдано 87 000 ипотечных кредитов. Объем выдачи стал абсолютным рекордом для января и достиг 426 млрд руб., превысив показатель прошлого года в 3,4 раза. Основной вклад в результаты внесли программы с господдержкой – 59 000 кредитов на 349 млрд руб.