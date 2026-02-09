Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась до 14,57%
В третьей декаде января средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 российских банков уменьшилась на 0,31 процентного пункта (п. п.) и достигла 14,57% годовых. Об этом свидетельствуют данные Банка России.
Наиболее значительное снижение доходности наблюдалось по коротким депозитам (до трех месяцев) и вкладам на срок от трех до шести месяцев – 0,3 и 0,28 п. п. соответственно. В остальных категориях изменение было менее существенным и составило 0,03–0,04 п. п.
Средние максимальные ставки по депозитам в топ-10 банках в конце января на срок до трех месяцев составили 13,9% годовых (снижение на 0,3 п. п. по сравнению со второй декадой января), от трех до шести месяцев – 14,3% годовых (снижение на 0,28 п. п.), от шести месяцев до одного года – 13,81% годовых (снижение на 0,03 п. п.), свыше одного года – 12,01% годовых (снижение на 0,04 п. п.).
По данным «РБК инвестиций» на 9 февраля, средняя максимальная ставка по депозитам в топ-10 крупнейших банков на три месяца составляет 14,62% (снижение на 0,05 п. п. за неделю, начиная со 2 февраля), на шесть месяцев – 14,43% (увеличение на 0,08 п. п.), на один год – 12,82% (снижение на 0,04 п. п.).
5 декабря «Ведомости» со ссылкой на индекс накопительных счетов «Финуслуг» писали, что средняя ставка в топ-20 крупнейших банков по объему средств населения в ноябре 2025 г. увеличилась на 0,06 п. п. и достигла 15,97% годовых.