Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась до 14,57%

Средние максимальные ставки по депозитам в топ-10 банках в конце января на срок до трех месяцев составили 13,9% годовых (снижение на 0,3 п. п. по сравнению со второй декадой января), от трех до шести месяцев – 14,3% годовых (снижение на 0,28 п. п.), от шести месяцев до одного года – 13,81% годовых (снижение на 0,03 п. п.), свыше одного года – 12,01% годовых (снижение на 0,04 п. п.).