Средняя ставка по депозитам в крупнейших банках выросла до 15,97%
Средняя ставка в топ-20 крупнейших банков по объему средств населения в ноябре 2025 г. увеличилась на 0,06 п. п. и достигла 15,97% годовых, следует из индекса накопительных счетов «Финуслуг».
Максимальная ставка среди предложений в крупнейших банках по накопительным счетам составляет 18,50% против 18% в октябре. Максимальные ставки по накопительным счетам за месяц выросли в четырех финансовых организациях из топ-20. Диапазон роста составил 0,5–2,0 п. п. Еще четыре банка снизили ставки в диапазоне 0,4–1,0 п. п. В остальных финансовых организациях ставки не изменились.
26 ноября Центробанк сообщил, что средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков во второй декаде ноября выросла на 0,18 п. п. до 15,50% годовых. За указанный период депозиты на срок от трех до шести месяцев показали рост доходностей на 0,34 п. п. Более длинные депозиты продемонстрировали падение ставок в диапазоне от 0,01 до 0,10 п. п. Ставки по коротким вкладам (до трех месяцев) остались прежними.
Средние максимальные процентные ставки по вкладам в топ-10 финансовых организаций в зависимости от срока во второй декаде месяца составили: на срок до трех месяцев – 14,78% годовых (без изменений к первой декаде), от трех до шести месяцев – 15,11% годовых (+0,34 п. п.), от шести месяцев до года – 14,40% годовых (-0,01 п. п.), на срок более года – 12,42% годовых (-0,10 п. п.).