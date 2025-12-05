Средняя ставка по депозитам в крупнейших банках выросла до 15,97%

26 ноября Центробанк сообщил, что средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков во второй декаде ноября выросла на 0,18 п. п. до 15,50% годовых. За указанный период депозиты на срок от трех до шести месяцев показали рост доходностей на 0,34 п. п. Более длинные депозиты продемонстрировали падение ставок в диапазоне от 0,01 до 0,10 п. п. Ставки по коротким вкладам (до трех месяцев) остались прежними.