Банк России повысил курсы доллара, евро и юаня
Центральный банк России установил официальный курс доллара на 10 февраля 2026 г. на уровне 77,65 руб. Это на 0,60 руб. выше предыдущего значения.
Евро подорожал на 0,97 руб. и достиг 92,01 руб. Курс юаня также увеличился на 0,06 руб. до 11,17 руб.
Официальный курс доллара на 9 февраля составляет 77,05 руб., евро – 91,05 руб., юаня – 11,11 руб.
5 февраля глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин спрогнозировал, что курс рубля к доллару перестанет укрепляться до конца 2026 г. и может достичь отметки в 90 руб. Он напомнил, что с осени прошлого года многие ожидали, что курс рубля перейдет в диапазон 90–95 руб. за доллар, а некоторые рассчитывали и на курс в 100 руб. Несмотря на это, Россия оказалась в лидерах по крепости национальной валюты в мире.