Шохин предсказал ослабление рубля к концу 2026 года
Курс рубля к доллару перестанет укрепляться до конца 2026 г. и может достичь отметки в 90 руб. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
«То, что он уже не дойдет до прогнозных значений прошлого года, – это факт. И до уровня 90 руб. за доллар ему еще падать и падать. Поэтому многие надеются на ориентир в 90 руб. за доллар, который к концу года может быть», – сказал он (цитата по ТАСС).
Шохин также напомнил, что с осени 2025 г. многие ожидали, что курс рубля перейдет в диапазон 90–95 руб. за доллар, а некоторые даже рассчитывали на курс в 100 руб. Несмотря на это, Россия вышла в лидеры по крепости национальной валюты в мире.
Российская нефть торгуется на мировом рынке с дисконтом, что в сочетании с укреплением рубля значительно снижает доходы бюджета и снижает возможности экспортеров, добавил глава РСПП. По его словам, это вынуждает власти искать дополнительные источники доходов и заниматься обелением экономики.
30 января «Ведомости» сообщали, что аналитики SberCIB пересмотрели прогноз по курсу доллара на конец 2026 г. на 10 руб. По их оценке, на фоне роста цен на металлы американская валюта может стоить около 90 руб. вместо 100 руб., которые ожидались в прогнозе от 25 декабря 2025 г.