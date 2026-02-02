Газета
Финансы

Внебиржевой курс доллара превысил 77 рублей впервые с 22 января

Ведомости

Внебиржевой курс доллара на Forex увеличился на 1,72% и достиг 77,04 руб. по состоянию на 12:10 мск. Курс американской валюты поднялся выше 77 руб. впервые с 22 января 2026 г.

К 13:25 мск рост замедлился до 1,06%. Курс доллара достиг 76,8 руб.

Официальный курс доллара, объявленный Центральным банком России, составляет 75,73 руб. Регулятор также установил курсы евро и юаня в размере 90,46 руб. и 10,86 руб. соответственно.

30 января «Ведомости» писали, что аналитики SberCIB на 10 руб. смягчили прогноз курса доллара на конец 2026 г. из-за быстрого роста цен на металлы. К американской валюте российская может ослабнуть до 90 руб. вместо 100 руб., как прогнозировалось 25 декабря 2025 г.

В SberCIB также смягчили прогноз курса юаня на 1,5 руб. Он может укрепиться до 13,2 руб. к концу текущего года против 14,7 руб. в предыдущем прогнозе.

