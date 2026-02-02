Внебиржевой курс доллара превысил 77 рублей впервые с 22 января

30 января «Ведомости» писали, что аналитики SberCIB на 10 руб. смягчили прогноз курса доллара на конец 2026 г. из-за быстрого роста цен на металлы. К американской валюте российская может ослабнуть до 90 руб. вместо 100 руб., как прогнозировалось 25 декабря 2025 г.