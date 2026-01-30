Центробанк установил курс доллара в 75,7 рубля

30 января «Ведомости» писали, что аналитики SberCIB на 10 руб. смягчили прогноз курса доллара на конец года и на 1,5 руб. – курса юаня из-за стремительного роста цен на металлы. К американской валюте рубль может ослабнуть до 90 руб. вместо 100 руб., как прогнозировали в SberCIB 25 декабря 2025 г. Юань может укрепиться до 13,2 руб. к концу 2026 г. против 14,7 руб. в прошлом прогнозе.