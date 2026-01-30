Центробанк установил курс доллара в 75,7 рубля
Центробанк России установил официальный курс доллара на 31 января 2026 г. на уровне 75,73 руб. Регулятор понизил его на 0,29 руб.
Евро подешевел на 0,51 руб. и достиг 90,46 руб. Курс юаня регулятор понизил на 0,03 руб. до 10,86 руб.
Официальный курс доллара на 30 января составляет 76,03 руб. Евро стоит 90,98 руб., юань – 10,90 руб.
30 января «Ведомости» писали, что аналитики SberCIB на 10 руб. смягчили прогноз курса доллара на конец года и на 1,5 руб. – курса юаня из-за стремительного роста цен на металлы. К американской валюте рубль может ослабнуть до 90 руб. вместо 100 руб., как прогнозировали в SberCIB 25 декабря 2025 г. Юань может укрепиться до 13,2 руб. к концу 2026 г. против 14,7 руб. в прошлом прогнозе.