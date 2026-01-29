Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Банк России понизил курсы доллара, евро и юаня

Ведомости

Банк России установил официальный курс доллара на 30 января 2026 г. на уровне 76,03 руб. Таким образом, регулятор понизил его на 0,24 руб.

Евро подешевел на 0,32 руб. и составил 90,98 руб. Курс юаня понизился на 0,04 руб. до 10,90 руб.

29 января внебиржевой курс доллара на Forex опустился до 74,96 руб. Это произошло впервые с 2023 г.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на этот же день, составляет 76,26 руб., евро – 91,30 руб., юаня – 10,94 руб.

28 января Росконгресс представил доклад «Ключевые события 2026 г.», в котором сказано, что I квартал 2026 г. будет показательным с точки зрения дальнейшей траектории движения курса рубля. В случае ослабления примерно на 5 руб. в квартал к концу года курс может оказаться в районе 95−100 руб. за доллар.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её