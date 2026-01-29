Банк России понизил курсы доллара, евро и юаня
Банк России установил официальный курс доллара на 30 января 2026 г. на уровне 76,03 руб. Таким образом, регулятор понизил его на 0,24 руб.
Евро подешевел на 0,32 руб. и составил 90,98 руб. Курс юаня понизился на 0,04 руб. до 10,90 руб.
29 января внебиржевой курс доллара на Forex опустился до 74,96 руб. Это произошло впервые с 2023 г.
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на этот же день, составляет 76,26 руб., евро – 91,30 руб., юаня – 10,94 руб.
28 января Росконгресс представил доклад «Ключевые события 2026 г.», в котором сказано, что I квартал 2026 г. будет показательным с точки зрения дальнейшей траектории движения курса рубля. В случае ослабления примерно на 5 руб. в квартал к концу года курс может оказаться в районе 95−100 руб. за доллар.