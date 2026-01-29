Внебиржевой курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с 2023 года
К 17:01 мск внебиржевой курс доллара снижался на 0,99 руб. относительно предыдущего закрытия – до 75,04 руб., а минутами ранее он опускался до 74,96 руб. Об этом свидетельствуют данные Forex.
К 17:07 мск курс доллара вновь поднялся – до 75,9 руб. (-0,76%).
На 29 января Банк России понизил официальный курс доллара на 0,29 руб. до 76,26 руб. Евро подорожал на 0,37 руб. до 91,30 руб. Для юаня ЦБ установил стоимость в 10,94 руб., она стала ниже на 0,03 руб.
22 декабря внебиржевой курс доллара сократился на 2,63% и достиг 78,38 руб. Ниже 79 руб. курс американской валюты опустился впервые с 11 декабря 2025 г.