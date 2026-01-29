Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с 2023 года

Ведомости

К 17:01 мск внебиржевой  курс доллара снижался на 0,99 руб. относительно предыдущего закрытия – до 75,04 руб., а минутами ранее он опускался до 74,96 руб. Об этом свидетельствуют данные Forex.

К 17:07 мск курс доллара вновь поднялся – до 75,9 руб. (-0,76%). 

На 29 января Банк России понизил официальный курс доллара на 0,29 руб. до 76,26 руб. Евро подорожал на 0,37 руб. до 91,30 руб. Для юаня ЦБ установил стоимость в 10,94 руб., она стала ниже на 0,03 руб.

22 декабря внебиржевой курс доллара сократился на 2,63% и достиг 78,38 руб. Ниже 79 руб. курс американской валюты опустился впервые с 11 декабря 2025 г.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь