Внебиржевой курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с 2023 года

На 29 января Банк России понизил официальный курс доллара на 0,29 руб. до 76,26 руб. Евро подорожал на 0,37 руб. до 91,30 руб. Для юаня ЦБ установил стоимость в 10,94 руб., она стала ниже на 0,03 руб.