Внебиржевой курс доллара опустился ниже 79 рублей
Курс доллара США на внебиржевом рынке Forex по состоянию на 10:24 мск сократился на 2,63% и достиг 78,38 руб.
Ниже 79 руб. курс американской валюты опустился впервые с 11 декабря 2025 г.
19 декабря Банк России установил официальный курс доллара на 20 декабря на уровне 80,72 руб. Регулятор повысил его на 0,69 руб. относительно предыдущего значения.
Днем ранее Reuters писало, что снижение доллара относительно основных мировых валют произошло после публикации данных о более слабом, чем ожидалось, росте инфляции в США. По данным американского министерства труда, инфляция в ноябре составила 2,7% в годовом выражении, а аналитики прогнозировали рост на уровне 3,1%.