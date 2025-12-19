Газета
Финансы

Банк России повысил официальный курс доллара

Ведомости

Центральный банк России установил официальный курс доллара на 20 декабря 2025 г. на уровне 80,72 руб. Это на 0,69 руб. выше предыдущего значения.

Евро подорожал на 0,26 руб. и достиг 94,51 руб. Курс юаня подрос на 0,11 руб. и составил 11,45 руб.

На 19 декабря официальный курс доллара составляет 80,03 руб., евро – 94,25 руб., юаня – 11,33 руб.

В этот же день курс доллара на внебиржевом рынке Forex вырос на 1,94% до 81,35 руб. Выше 81 руб. курс американской валюты поднялся впервые с 18 ноября 2025 г.

По данным Reuters, снижение доллара относительно основных мировых валют произошло после публикации данных о более слабом, чем ожидалось, росте инфляции в США. Министерство труда страны сообщило, что инфляция в ноябре составила 2,7% в годовом выражении, а аналитики прогнозировали рост на уровне 3,1%.