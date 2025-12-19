Банк России повысил официальный курс доллара

По данным Reuters, снижение доллара относительно основных мировых валют произошло после публикации данных о более слабом, чем ожидалось, росте инфляции в США. Министерство труда страны сообщило, что инфляция в ноябре составила 2,7% в годовом выражении, а аналитики прогнозировали рост на уровне 3,1%.