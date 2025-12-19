Газета
Внебиржевой курс доллара превысил 81 рубль впервые с 18 ноября

Ведомости

Курс доллара США на внебиржевом рынке Forex увеличился на 1,94% и достиг 81,35 руб. по состоянию на 10:52 мск. Выше 81 руб. курс американской валюты поднялся впервые с 18 ноября 2025 г.

18 декабря Центральный банк России понизил официальный курс доллара на 19 декабря. Показатель уменьшился на 0,35 руб. и составил 80,03 руб. Курс евро регулятор повысил его до 94,25 руб. (+0,10 руб.). Юань снизился на 0,04 руб. до 11,33 руб.

Reuters писало о снижение доллара по отношению к основным мировым валютам после публикации данных о более слабом, чем ожидалось, росте инфляции в стране. Министерство труда США сообщило, что инфляция в ноябре составила 2,7% в годовом выражении, в то время как аналитики прогнозировали рост на уровне 3,1%.

Индекс доллара, отражающий его динамику к корзине основных валют, сократился на 0,15% до 98,22.

