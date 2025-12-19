Внебиржевой курс доллара превысил 81 рубль впервые с 18 ноября

Reuters писало о снижение доллара по отношению к основным мировым валютам после публикации данных о более слабом, чем ожидалось, росте инфляции в стране. Министерство труда США сообщило, что инфляция в ноябре составила 2,7% в годовом выражении, в то время как аналитики прогнозировали рост на уровне 3,1%.