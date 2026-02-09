ЦБ создаст единую базу банковских карт россиян

Инициатива разрабатывается в рамках мер по противодействию мошенничеству в банковской сфере и связана с обсуждаемыми ограничениями на количество карт у одного человека. «Центральный банк взял на себя обязательство в течение года подготовить базу единую по всей стране, из которой будет видно, сколько у каждого гражданина, в каком банке оформлено карт», – заявил Лебедев.