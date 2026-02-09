ЦБ создаст единую базу банковских карт россиян
Банк России в течение года подготовит единую базу данных, содержащую информацию обо всех банковских картах, оформленных на граждан. Об этом сообщил замглавы Минцифры Иван Лебедев на заседании комитета Госдумы по информационной политике.
Инициатива разрабатывается в рамках мер по противодействию мошенничеству в банковской сфере и связана с обсуждаемыми ограничениями на количество карт у одного человека. «Центральный банк взял на себя обязательство в течение года подготовить базу единую по всей стране, из которой будет видно, сколько у каждого гражданина, в каком банке оформлено карт», – заявил Лебедев.
По его словам, необходимость такой базы связана, в том числе, с большим числом кредитных карт, которые фактически имеют статус банковских.
В Центробанке сообщили «Ведомостям», что создание реестра банковских карт ведется в рамках проекта «Антифрод 2.0». В регуляторе пояснили, что централизованный реестр нужен для учета общего количества карт на одного человека, открытых в разных банках.
26 августа 2025 г. в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщали, что власти могут ограничить количество оформляемых банковских карт на человека до 10. Это предполагает законопроект о втором пакете мер против кибермошенников.