Россиянам могут запретить заводить более 10 банковских карт
Власти могут ограничить количество оформляемых банковских карт на человека до 10. Это предполагает законопроект о втором пакете мер против кибермошенников, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, передает «РИА Новости».
Мера разрабатывается в рамках борьбы с дропперами (использование банковских карт для обналичивания средств, полученных мошенниками). Ограничение призвано упростить банкам мониторинг транзакций и выявление подозрительных операций, сообщили в аппарате.
24 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому дропперам за операции по легализации преступного дохода с применением электронных кошельков и пластиковых карт, а также за передачу электронных средств платежа третьим лицам за вознаграждение предусматривается до шести лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.
Граждане могут оказаться в роли дроппера неосознанно, став жертвой мошеннических схем. Например, в МВД РФ предупреждали, что гражданам Белоруссии предлагают заработать и совершить однодневную командировку в Россию для открытия банковской карты.
25 марта Госдума приняла закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству, согласно которому россияне могут посредством «Госуслуг» установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт. Григоренко сообщал в марте, что сервис, позволяющий установить гражданам самозапрет на дистанционное оформление сим-карт, может заработать на портале «Госуслуги» в марте 2026 г.