Россиянам могут запретить заводить более 10 банковских карт

24 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому дропперам за операции по легализации преступного дохода с применением электронных кошельков и пластиковых карт, а также за передачу электронных средств платежа третьим лицам за вознаграждение предусматривается до шести лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.