Freedom Holding в III квартале 2026 фискального года увеличил активы на 25%
Международная инвестиционная и технологическая компания Freedom Holding Corp. опубликовала финансовые результаты за III квартал 2026 фискального года (соответствует IV кварталу 2025 г.), а также за девять месяцев 2025 г., завершившихся 31 декабря 2025 г. На конец декабря совокупные активы холдинга достигли $12,38 млрд, что на четверть больше, чем годом ранее ($9,91 млрд). Рост был обусловлен увеличением инвестиционного портфеля и остатков средств клиентов на брокерских счетах, говорится в сообщении компании.
Выручка Freedom Holding за III квартал 2026 фискального года составила $628,6 млн (по сравнению с $664,6 млн за аналогичный период прошлого года), включая процентные, брокерские и комиссионные доходы, а также страховые премии. За девять месяцев 2025 г. выручка компании показала околонулевую динамику и составила $1,69 млрд (в 2024 г. – около $1,7 млрд).
Чистая прибыль за III квартал 2026 фискального года сократилась до $76,2 млн против $78,1 млрд годом ранее, а за девять месяцев 2025 г. – до $145,4 млн против $227 млн в 2024 г. Разводненная прибыль на акцию достигла $1,25 за квартал и $2,38 за девять месяцев прошлого года.
По итогам трех кварталов 2026 фискального года холдинг показал рост клиентской базы. Число брокерских счетов выросло на 21% – до 828 000, количество клиентов банковского сегмента увеличилось на 78% – до 4,4 млн, количество страховых клиентов достигло 1,2 млн. В то же время количество клиентов в других сегментах бизнеса выросло на 15% – до 700 000.
Глава совета директоров и исполнительный директор Freedom Holding Тимур Турлов отметил (его слова приводятся в релизе компании), что компания продолжает развивать цифровую экосистему, объединяя традиционный брокерский и банковский бизнесы с продуктами и услугами для повседневной жизни. На данный момент у Freedom Holding более 7 млн клиентов, а SuperApp – самое популярное приложение в Казахстане, которое планируется вывести на другие рынки.
Freedom Holding работает в 21 стране, включая Казахстан, США, Кипр, Польшу, Испанию, Узбекистан, Армению. Главный офис расположен в Нью-Йорке. В Казахстане компания развивает экосистему, включающую Freedom Bank, Freedom Broker, страховые компании Freedom Life и Freedom Insurance, а также проекты для повседневной жизни (Arbuz.kz, Freedom Ticketon, Aviata и др.).
Freedom Holding в июне 2022 г. объявила о решении вывести российские активы из структуры группы на фоне боевых действий на Украине и антироссийских санкций. На первом этапе их покупателем выступил основной владелец холдинга Турлов – гражданин России и Сент-Китса и Невиса. В апреле 2022 г. бизнесмен подал ходатайство о получении гражданства Казахстана. Сообщалось, что он откажется от гражданства России, Сент-Китса и Невиса.