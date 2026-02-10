Freedom Holding в III квартале 2026 фискального года увеличил активы на 25%

Международная инвестиционная и технологическая компания Freedom Holding Corp. опубликовала финансовые результаты за III квартал 2026 фискального года (соответствует IV кварталу 2025 г.), а также за девять месяцев 2025 г., завершившихся 31 декабря 2025 г. На конец декабря совокупные активы холдинга достигли $12,38 млрд, что на четверть больше, чем годом ранее ($9,91 млрд). Рост был обусловлен увеличением инвестиционного портфеля и остатков средств клиентов на брокерских счетах, говорится в сообщении компании.