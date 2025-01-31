Казахстанский Freedom Bank выйдет на рынок Таджикистана
Казахстанский Freedom Bank планирует открыть дочерний цифровой банк в Таджикистане весной. Об этом сообщил генеральный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.
«Совершенно сумасшедший потенциал построить там классный розничный цифровой банк с нашими технологиями. Всего $2 млрд общие активы всего сектора. 20% всего доля безнала. Услуги банков дорогие», – написал он в соцсети Threads (принадлежит Meta, признана в России экстремистской организацией, запрещена).
В октябре прошлого года дочерняя организация «Фридом банк Казахстан» получила банковскую лицензию в Таджикистане.
Турлов в декабре 2024 г. объявил о планах открыть брокерские компании в ОАЭ. Кроме того, Freedom Holding рассматривает выход в США, писало издание Kapital.kz. Тулов называл американский рынок очень насыщенным: «Но на нем все равно есть место, в том числе для финтеха».
Вместе с тем, в январе этого года стало известно, что компания через свою «дочку» Freedom Financial Services Inc. получила разрешение регулятора на создание брокерской компании в Турции.
Freedom Holding в июне 2022 г. объявила о решении вывести российские активы из структуры группы на фоне боевых действий на Украине и антироссийских санкций. На первом этапе их покупателем выступил основной владелец холдинга Турлов – гражданин России и Сент-Китса и Невиса. В апреле 2022 г. бизнесмен подал ходатайство о получении гражданства Казахстана. Сообщалось, что он откажется от гражданства России и Сент-Китса и Невиса.