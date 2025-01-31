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Казахстанский Freedom Bank выйдет на рынок Таджикистана

Ведомости

Казахстанский Freedom Bank планирует открыть дочерний цифровой банк в Таджикистане весной. Об этом сообщил генеральный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

«Совершенно сумасшедший потенциал построить там классный розничный цифровой банк с нашими технологиями. Всего $2 млрд общие активы всего сектора. 20% всего доля безнала. Услуги банков дорогие», – написал он в соцсети Threads (принадлежит Meta, признана в России экстремистской организацией, запрещена).

В октябре прошлого года дочерняя организация «Фридом банк Казахстан» получила банковскую лицензию в Таджикистане.

Турлов в декабре 2024 г. объявил о планах открыть брокерские компании в ОАЭ. Кроме того, Freedom Holding рассматривает выход в США, писало издание Kapital.kz. Тулов называл американский рынок очень насыщенным: «Но на нем все равно есть место, в том числе для финтеха».

Вместе с тем, в январе этого года стало известно, что компания через свою «дочку» Freedom Financial Services Inc. получила разрешение регулятора на создание брокерской компании в Турции.

Freedom Holding в июне 2022 г. объявила о решении вывести российские активы из структуры группы на фоне боевых действий на Украине и антироссийских санкций. На первом этапе их покупателем выступил основной владелец холдинга Турлов – гражданин России и Сент-Китса и Невиса. В апреле 2022 г. бизнесмен подал ходатайство о получении гражданства Казахстана. Сообщалось, что он откажется от гражданства России и Сент-Китса и Невиса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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