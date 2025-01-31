Казахстанский Freedom Bank выйдет на рынок Таджикистана

Freedom Holding в июне 2022 г. объявила о решении вывести российские активы из структуры группы на фоне боевых действий на Украине и антироссийских санкций. На первом этапе их покупателем выступил основной владелец холдинга Турлов – гражданин России и Сент-Китса и Невиса. В апреле 2022 г. бизнесмен подал ходатайство о получении гражданства Казахстана. Сообщалось, что он откажется от гражданства России и Сент-Китса и Невиса.